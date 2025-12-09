Alles zu oe24VIP
Britischer Soldat kommt in der Ukraine ums Leben

09.12.25, 21:48
- In der von Russland angegriffenen Ukraine ist ein britischer Soldat ums Leben gekommen.  

"Er wurde bei einem tragischen Unfall verletzt, als er ukrainische Soldaten beim Test einer neuen Verteidigungsfähigkeit beobachtete", teilte das Verteidigungsministerium in London auf X mit. Der Vorfall sei am Dienstagfrüh fern der Frontlinie geschehen.

Es gab keine weiteren Angaben dazu, etwa welcher Einheit der Soldat angehörte. Laut BBC hat die britische Regierung in der Vergangenheit eingeräumt, dass sich eine kleine Zahl an Soldaten in der Ukraine befindet. Diese sollen demnach die ukrainischen Streitkräfte unterstützen und für die Sicherheit des diplomatischen Personals sorgen. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren mit massiver westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

