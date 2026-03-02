Darum schließt Expertin Straßen-Protest im Iran aus

Untergrundgefängnisse, Protest auf der Straße und die Machtblöcke im Iran sind Thema in der ZIB2. Die Iran-Expertin fragt nach dem Plan Israels und der USA.

"Wir wissen nicht, was in den Untergrundgefängnissen im Iran passiert", sagt die Journalistin und Iran-Expertin Solmaz Khorsand bei Martin Thür in der ZIB2. "Es gibt verschiedene Machtblöcke im Iran. Enthauptungsschläge wirken im Iran nicht so wie etwa in Venezuela. Mit der Eliminierung einer Person ist es nicht getan."

Wichtige Macht-Figur lebt noch

Khorsand sagt, dass ein 88-köpfiger Expertenrat den nächsten Revolutionsführer wählen wird. Die reale Macht liege bei den Revolutionsgarden. Einer militärischen Eliteeinheit, die über den weiteren Weg des Iran bestimmen. Die wichtigste Figur, Ali Laridschani, der Generalsekretär des Sicherheitsrats, lebt weiterhin und tritt nach außen hin auf. "Mich wundert es, dass Israel und die USA ihn nicht eliminiert haben."

Militärdiktatur? War es bereits

Thür fragt, ob der Iran nun eine Militärdiktatur werde. "Das war er zum Teil bereits, seit mehr als 20 Jahren haben die Revolutionsgarden einen Staat im Staat aufgebaut", sagt Khorsand.

Die Expertin schließt Straßen-Protest im Iran aus. Dafür sei die Unterdrückung nach wie vor zu groß. "Man hat einige Bewegungen gesehen, bis vor ein paar Tagen haben sich kurdische Parteien gefunden, die eine Alternative zur Diktatur aufbauen wollten, es gibt einen monarchistischen Flügel, aber ich sehe schon noch eine große Spaltung in der Opposition. Auch in der Diaspora und im Iran selbst."

Bodentruppen nicht ausgeschlossen

Die Iran-Expertin fragt nach dem Plan Israels und der USA. Kommen tatsächlich Bodentruppen? Wie viele Köpfe will man noch abschlagen? Aktivisten hoffen, dass sich die Interessen der Amerikaner und der Iraner überlappen. Ob sie das tun? Viele glauben nicht daran.