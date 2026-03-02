Flächenbrand - Trump: "Wir demolieren den Iran"

Trump droht mit noch härteren Schlägen und schließt Bodentruppen im Iran nicht aus.

„Wir sind dabei den Iran zu demolieren, der größte Schock steht ihnen noch bevor“, erklärte US-Präsident Donald Trump am Montagnachmittag via CNN. Auf die Frage, ob die USA das iranische Volk unterstützen würden das Regime zu stürzen, antwortet Trump mit: „Ja“.

"Die große Welle kommt bald", sagte Trump. Die Attacken liefen bisher sehr gut. "Wir prügeln sie windelweich." Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. "Wir sind dem Zeitplan sogar voraus."



USA schalten Raketenabwehr Irans zunehmend aus

Tatsächlich: Auch am Montag – am Samstag startete bekanntlich der Militäreinsatz der USA und Israels gegen das Mullah-Regime im Iran mit der Auslöschung von Khamenei von 40 weiteren führenden Mullah-Köpfen in Teheran – gingen die heftigen Bombardements weiter. Die USA wollen vor allem Kampfjets und Raketenabwehr ausschalten. Die Israelis beschießen die Raketenabschussrampen – die sich teils oberhalb und unterhalb der Erde befinden.

Aber auch das geschwächte Mullah-Regime schießt weiter auf sämtliche Alliierten der USA: In Dubai und Doha schießen immer wieder die Patriots-Raketen die iranischen Raketen ab. Auch auf Israel – dort sind Stand Montagmittag bereits mehr als elf Zivilisten getötet worden fallen die iranischen Raketen im Dauerfeuer ab. Zeitgleich griff auch die schiitische und vom Iran finanzierte Terrormiliz Hisbollah aus dem Libanon Israel an. Resultat: Das IDF hat auch den neuen Hisbollah-Chef getötet.

Die ums politische Überleben kämpfenden Revolutionsgarden der Mullahs haben auch Saudi Arabien wiederholt angegriffen und dort ein großes Ölfeld in Brand gesetzt. Die Saudis schwören ebenso Rache wie die arabischen Emirate.

Droht jetzt der Flächenbrand?

Kommt es jetzt zum Flächenbrand, den vor allem europäische Politiker jetzt befürchten? Zumindest die Golfstaaten wirken jetzt geeint in der Allianz gegen den Iran. Trump ruft das iranische Militär auf die Waffen niederzulegen oder „zu sterben“. Die israelischen Sicherheitsapparate haben sich indes in die Apps der Mullah-Armee gehackt und rufen diese auf ihr Volk gegen die Mullahs zu unterstützen.

Während Trumps Kriegsminister Hegseth eine klare Botschaft an die Mullahs hat: „Wir bringen das zu Ende“. Gemeint: das Regime in Teheran.

Bodentruppen

Der US-Präsident schloss das Entsenden von Bodentruppen in die Islamische Republik nicht kategorisch aus. Er habe "keine Angst vor Bodentruppen", sagte Trump in einem Interview mit der "New York Post". "Wie jeder Präsident sagt: Es wird keine Bodentruppen geben. Ich sage das nicht", führte er aus.