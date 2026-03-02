Alles zu oe24VIP
Hercules
© HBF/Gunter Pusch

Keine Flüge

Iran-Evakuierung: Heer hat keine einsatzfähige Hercules

02.03.26, 15:43
Das österreichische Bundesheer hat keine einsatzfähigen Hercules-Maschinen.

Während etwa Tschechien erste Militärflugzeuge in den Nahen Osten schickt, um seine Bürger von dort zu evakuieren, heißt es für viele Österreicherinnen und Österreicher im Krisengebiet noch warten. 

Denn zu einer direkten Evakuierung durch das Bundesheer wird es wohl nicht kommen. Von drei C-130-Maschinen ("Hercules") ist derzeit keine einzige einsatzfähig. Das bestätigte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer gegenüber der "Presse". 

Wartung, Tank-Problem und "generell defekt" 

Eine Maschine sei derzeit auf "Langzeitwartung" in Portugal, bei der zweiten habe man seit vergangener Woche ein Problem mit dem Tank. Und die dritte sei generell defekt. Wie lange das noch so ist, lasse sich derzeit noch nicht sagen, so Bauer, der auf das hohe Alter (1960er) der Maschinen verweist. Das Jagdkommando würde aber die Botschaften in der Region unterstützen.

Schon beim Ausbruch des Gaza-Kriegs 2023 war eine Hercules nicht einsatzbereit. Damals stand die Maschine bereits am Rollfeld in Linz-Hörsching, musste dann aber doch wieder umkehren.

