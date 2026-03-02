Kindergarten-Kids trainierten mit Eishockey-Stars

Rund 60 Kinder aus den städtischen Kindergärten sammelten mit den Profis der Steinbach Black Wings Linz erste Erfahrungen am Eis.

Einen außergewöhnlichen Tag auf dem Eis erlebten rund 60 Kinder aus den städtischen Kindergärten Freistädterstraße, Kraußstraße und Reischekstraße. In der Linz AG Eisarena durften sie im Rahmen der Initiative „Sport & Spaß mit den Stars“ gemeinsam mit den Profis der Steinbach Black Wings Linz erste Erfahrungen im Eishockey sammeln.

Spieler gaben Kids wertvolle Tipps

Vorsichtig setzten die Mädchen und Burschen ihre ersten Schritte auf das glatte Eis. Mit Schläger und Puck probierten sie einfache Übungen aus, während die Spieler ihnen direkt zur Seite standen und wertvolle Tipps gaben. Mancher Sturz gehörte anfangs dazu, doch rasch wich die Unsicherheit wachsendem Selbstvertrauen. Schon nach kurzer Zeit drehten viele Kinder sicher ihre Runden und zeigten spürbare Begeisterung für den Sport.

Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Leitner betont die Bedeutung solcher Begegnungen: Starke Vorbilder unmittelbar erlebbar zu machen, schaffe bleibende Eindrücke. Gerade das Wiederaufstehen nach einem Sturz vermittle wichtige Erfahrungen, die weit über den Sport hinausreichen.

Kinder erhalten unkomplizierten Zugang zu Sportarten

Die Aktion ist Teil der Linzer Sport- und Bewegungsstrategie. Ziel ist es, Kindern frühzeitig und unkompliziert Zugang zu unterschiedlichen Sportarten zu eröffnen. Über das Jahr verteilt folgen weitere Termine, bei denen Vereine ihre Angebote vorstellen.

Anfang April macht „Sport & Spaß mit den Stars“ beim Upper Austria Ladies Linz im Design Center Linz Station. Damit setzt die Stadt ihren Weg fort, Bewegung nachhaltig zu fördern.