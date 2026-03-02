Alles zu oe24VIP
Frau mit Klebeband
© Getty/Symbolbild

Geschäft überfallen

Messer-Räuber fesselte Putzfrau mit Klebeband

02.03.26, 13:12
Die Angestellte wurde bei dem Überfall leicht verletzt. 

Am Sonntagmorgen kurz vor 9 Uhr stürmte ein noch unbekannter Mann in ein Geschäft auf der Ottakringer Straße. Dort überraschte er die Reinigungskraft, die alleine vor Ort war, bedrohte diese mit einem Messer und schlug ihr ins Gesicht.

Danach umwickelte der Angreifer die geschockte Frau am Oberkörper und an den Beinen mit einem Klebeband, um sich danach an der Kassa zu schaffen zu machen.

Kurze Zeit später flüchtete der Tatverdächtige, der Jeans, dunkle Schuhe, eine helle Jacke und eine schwarze Haube trug in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein, bisher konnte der Räuber noch nicht gefunden werden. 

Die Angestellte des Geschäfts wurde bei dem Überfall leicht verletzt, lehnte allerdings eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. 

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.

