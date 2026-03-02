Jugendbande prügelte 13-Jährigen in Park spitalreif

Der jüngste Täter ist erst 10 Jahre alt.

Ein 13-Jähriger ist am Samstagabend im Bereich der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und beraubt worden. Laut Polizei wurde der Bursche gegen 19.20 Uhr zu Boden gestoßen und geschlagen. Die Täter raubten ihm sein Mobiltelefon, seine Schuhe, seinen Gürtel und seine Kappe.

Ein Passant entdeckte das verletzte Opfer und alarmierte die Polizei. Der 13-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Nachschau in einem nahe gelegenen Park flüchteten mehrere Jugendliche vor den einschreitenden Beamten. Vier von ihnen – ein Zehnjähriger, zwei Zwölfjährige und ein 15-Jähriger, die alle eine österreichische Staatsbürgerschaft haben – konnten angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die strafunmündigen Burschen gaben an, bei dem Vorfall lediglich anwesend gewesen zu sein. Sie wurden nach einer Befragung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige befand sich am Montag noch in polizeilicher Anhaltung.