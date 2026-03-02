20 Jahre NÖ Frühjahrsputz: Gemeinsam für eine saubere Umwelt

Der NÖ Frühjahrsputz unter dem Motto „Wir halten Niederösterreich sauber“ feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum.

Seit zwei Jahrzehnten engagieren sich zehntausende Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher freiwillig für eine saubere Umwelt. Die Initiative ist damit die größte Umweltaktion des Landes und ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt, Verantwortung und gelebtes Umweltbewusstsein.

„Der Frühjahrsputz zeigt eindrucksvoll, was wir gemeinsam erreichen können. Tausende Menschen setzen jedes Jahr ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Verantwortung in unserem Land“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Seit Beginn der Anti-Littering Aktion wurden über 13.000 Sammelaktionen organisiert. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 45.000 Personen an 944 Aktionen und sammelten dabei etwa 150.000 Kilogramm Abfall. Pro Aktion werden durchschnittlich zwischen 100 und 150 Kilogramm Abfall gesammelt, etwa 3 kg pro Person.

Eine Umfrage im Rahmen von „Österreich sammelt“ zeigt, dass achtlos weggeworfener Abfall (kurz Littering) zu den größten Alltagsärgernissen der Bevölkerung zählt. Müll in der Natur wird von vielen Menschen als besonders störend empfunden. Nicht zuletzt, deshalb ist der Frühjahrsputz für zahlreiche Gemeinden, Vereine und Organisationen mittlerweile ein fixer Termin im Jahreskalender.

“Dieses Engagement wird maßgeblich von Schulen, freiwilligen Feuerwehren, Vereinen, Gemeinden sowie zahlreichen weiteren Gruppen wie Fischerei- und Jagdvereinen, Pfadfindergruppen, Pfarren oder Sportvereinen getragen. Diese breite Beteiligung zeigt das gute Miteinander in Niederösterreich. Besonders erfreulich ist das Engagement junger Menschen: Allein im Vorjahr haben sich 65 Schulen beteiligt“, so Pernkopf.

Bei den Sammelaktionen finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedes Jahr eine große Bandbreite an Abfällen. Besonders häufig werden Zigarettenabfälle, Verpackungen, Take-Away Produkte, Kunststoffreste sowie Getränkedosen und Getränkeflaschen gesammelt. Zunehmend werden auch Nikotinpouches in der Umwelt gefunden. Neben diesen klassischen Abfällen stoßen die Freiwilligen immer wieder auch auf größere Gegenstände wie Autoreifen, Fahrräder, Teppiche, Elektrogeräte oder Batterien.

Diese Funde zeigen nicht nur das Ausmaß des Problems, sondern auch mögliche Umweltfolgen. „Zigarettenstummel enthalten tausende giftige Chemikalien wie Nikotin oder Schwermetalle und können Böden und Gewässer belasten. Gerade bei Elektrogeräten und Batterien ist eine fachgerechte Entsorgung am Wertstoffzentrum oder im Handel besonders wichtig“, hebt Präsident der NÖ Umweltverbände Christian Macho hervor.

Eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des NÖ Frühjahrsputzes spielen neben den Freiwilligen die regionalen Abfallverbände. Sie unterstützen die Aktionen vor Ort bei der Organisation, stellen Sammelmaterialien wie Säcke und Handschuhe zur Verfügung und sorgen anschließend für die fachgerechte Entsorgung der gesammelten Abfälle.

„Der Frühjahrsputz funktioniert nur durch das starke Zusammenspiel vieler Beteiligter. Die regionalen Abfallverbände leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung in ganz Niederösterreich“, so Macho.

Mitmachen lohnt sich doppelt: Großes Jubiläums Gewinnspiel

Zum 20-jährigen Jubiläum gibt es heuer ein großes landesweites Gewinnspiel als Dank für das Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu gewinnen gibt es unter anderem E-Mountainbikes, Klimajahrestickets, ein iPhone, Ski und Sommersaisonkarten, Erlebnis- und Freizeitangebote, Übernachtungen bei Urlaub am Bauernhof sowie zahlreiche weitere Preise.

Damit lohnt sich das Mitmachen in mehrfacher Hinsicht - für die Umwelt und mit etwas Glück auch persönlich.

„Eine saubere Umwelt ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten. Gemeinsam halten wir Niederösterreich sauber“, betonen Pernkopf und Macho abschließend.