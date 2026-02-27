Nach Horror-Sturz: Ski-Star auf der Intensivstation

Verletzungen im Brustbereich und am Unterschenkel - Alphand erlitt Schultereckgelenksprengung

Der finnische Abfahrer Elian Lehto befindet sich nach einem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf der Intensivstation.

Im Brustbereich und am Unterschenkel

Der 25-Jährige habe Verletzungen im Brustbereich und am Unterschenkel erlitten, teilte der finnische Verband mit. Sie seien nicht lebensbedrohlich, der Athlet bei Bewusstsein und ansprechbar. Sein Zustand werde weiter überwacht. Lehto hatte im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und prallte ins Fangnetz.

Ein Ski gelöst

Auch Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni kam zu Sturz, nachdem sich im oberen Teil ein Ski gelöst hatte. Der Italiener blieb unverletzt. Ausfallen wird indes der Franzose Nils Alphand, der laut einer Verbandsmitteilung unter anderem eine Schultereckgelenksprengung erlitt und mindestens drei Wochen ausfallen wird.