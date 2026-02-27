Ablöse-Knaller: Bayern-Bosse wollen 40 Millionen für Star haben

Derzeit ist Min-jae Kim nur die dritte Wahl in der Innenverteidigung vom FC Bayern München. Der Südkoreaner ist mit dieser Rolle scheinbar zufrieden. Die Bayern-Bosse können sich hingegen einen Verkauf unter einer Bedingung vorstellen.

Die Stammverteidigung unter Vincent Kompany steht in dieser Saison fix. Dayot Upamecano (27) und Jonathan Tah (30) starten in den wichtigen Spielen immer von Anfang an, wenn sie fit sind. Min-jae Kim (29) ist die Nummer drei hinter den beiden.

Der Südkoreaner scheint mit der Rolle zufrieden zu sein. Vor einigen Tagen wurde vermeldet, dass der 29-Jährige den Verein nicht verlassen will. Das ist verständlich, wenn man mit Bonis ein Jahresgehalt von 17 Millionen bekommt. Einen derartigen Vertrag würde Kim bei einem Wechsel nach England, Italien oder der Türkei eher nicht bekommen.

Transfer nur bei Kim-Zusage

Die Bayern-Bosse hätten bei einem Transfer für die passende Summe nichts dagegen. Sportjournalist Christian Flak meldet auf seiner eigenen Webseite "cfbayerninsider.com", dass der deutsche Rekordmeister gerne 40 Millionen Ablöse für den Südkoreaner kassieren will.

Fixiert auf diese Summe sind die Bayern-Verantwortlichen nicht. Sie wären schon ab 30 Millionen Euro bereit zu verhandeln. Die Bosse würden dann in Verhandlungen mit Interessenten eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien finden. Bayern zahlte im Sommer 2023 für den 29-Jährigen noch 50 Millionen Euro an die SSC Neapel.

Bisher hat noch kein Verein ein Angebot für Kim abgegeben. Ein potenzieller Transfer wird auch nur bei Eigeninitiative vom Südkoreaner über die Bühne gehen. Bei einem Kim-Abschied würden die Münchner gerne frischen Wind in die bayrische Verteidigung bringen. Wenn der 29-Jährige bleibt, will man in der Innenverteidigung nichts mehr tun.