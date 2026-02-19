Ladendieb am Wiener Westbahnhof in Umkleidekabine erwischt

Der 36-jährige Ungar soll in mehreren Geschäften Sachen gestohlen haben: Er befindet sich in Haft.

Wien. Ein 36-jähriger Ladendieb ist am Mittwoch am Wiener Westbahnhof auf frischer Tat erwischt worden. Der Mann hantierte in einem Geschäft gerade mit einer Zange an den Sicherheitsvorrichtungen von Kleidungsstücken, als die Polizisten ihre Nase in die Kabine steckten. Ein Ladendetektiv hatte den Beschuldigten erkannt, nachdem bereits aufgrund eines Diebstahls in einer Drogerie nach ihm gefahndet worden war. Die Polizei fand bei dem Mann Diebesgut aus drei Geschäften.

Der Verdächtige hatte eine mutmaßlich ebenfalls gestohlene Sporttasche bei sich - an dieser hing noch das Preisschild. Zu seiner Beute zählten Drogerieartikel, Jogginghosen, Unterhosen sowie Elektronik. Laut Polizei betrug der Gesamtwert der entwendeten Waren etwa 300 Euro. Die Gegenstände, die teilweise noch originalverpackt waren und für die der Mann keine Rechnungen vorweisen konnte, wurden sichergestellt.

Gegenüber den Beamten zeigte sich der 36-Jährige uneinsichtig und aggressiv. Als er mehrfach mit den Fäusten auf den Oberkörper eines Beamten einschlug, wurde er vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass für den wegen Eigentums- und Gewaltdelikten verurteilten Mann bereits ein aufrechtes Aufenthaltsverbot galt. Er wurde wegen des Verdachts des mehrfachen gewerbsmäßigen Diebstahls, des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und der versuchten schweren Körperverletzung angezeigt. Der Ungar wurde in eine Justizanstalt überstellt.