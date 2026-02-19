Diensthund "Jerry" erschnüffelte 15 Kilo Cannabis

Der Suchtmittelspürhund konnte bei Gepäckkontrollen die Drogen erschnüffeln. Ein Franzose (24) wurde festgenommen.

NÖ. Bei Gepäckkontrollen auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat Diensthund "Jerry" am Mittwoch ein feines Näschen bewiesen. Der vierbeinige Fahnder interessierte sich für das Gepäck eines 24-jährigen französischen Staatsbürgers, in dem letztlich 15 Kilo Cannabiskraut sichergestellt wurden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag.

Drogen am Flughafen sichergestellt. © LPD NÖ

Der Reisekoffer hatte sich im Transitgepäck eines Fluges aus Bangkok befunden und sollte nach Frankreich weitertransportiert werden. Darin fanden sich 30 Stück vakuumverpackte Päckchen zu je 500 Gramm Cannabiskraut. Der teilweise geständige 24-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Klärung mehrerer Einbruchsdiebstähle nach Suchtgiftaufgriff

Nach der Sicherstellung von 43 Kilo Cannabiskraut im Straßenverkaufswert von 400.000 Euro ebenfalls auf dem Flughafen Wien Ende November 2025 sind inzwischen mehrere Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet von Wien geklärt worden, teilte die Landespolizeidirektion zudem mit. Der 41-jährige Transporteur war vor knapp drei Monaten ebenso festgenommen worden wie ein 34 Jahre alter Komplize, der im Ankunftsbereich gewartet hatte.

Die Einbrüche waren von 2015 bis 2018 verübt worden. Beide Beschuldigte - sie sind serbische Staatsbürger - waren geständig. Sie wurden ebenfalls in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.