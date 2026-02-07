Giganten-Duell im Super Bowl

Die New England Patriots können gegen die Seattle Seahawks in Santa Clara den historischen Super-Bowl-Titel holen.

Genau an dem Ort, wo unser Nationalteam am am 16. Juni gegen Jordanien in die Fußball-WM startet, fällt in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) die Entscheidung der NFL. Im Levi‘s Stadium von Santa Clara fordern im Super Bowl LX die Seattle Seahawks Rekordmeister New England Patriots.

Bereits vor 11 Jahren standen sich die beiden Teams gegenüber, damals mit dem besseren Ende für die Patriots, die heuer auf jeden Fall Geschichte schreiben. Bei einem Sieg wäre Head Coach Mike Vrabel der Erste, der mit dem selben Team die Vince Lombardy Trophy als Spieler und Trainer gewinnen könnte. Noch dazu würde das Team aus der Nähe von Boston mit dem siebenten Titel alleiniger Rekordhalter werden. Auf der anderen Seite würden sie im Falle eines Seahawks-Triumph auch die meisten Niederlagen (6) in einem NFL-Endspiel zu Buche stehen haben.

JSN vs. Diggs: Duell der Super-Receiver

Viel wird auch auf die Superstars der beiden Teams ankommen. Während die jeweiligen Abwehrreihen das ganze Jahr über als Einheit überzeugten und zu den Besten der Liga zählen, kommt es in der Offense auf die Schlüsselspieler an. Auf Seiten der Patriots schaut alles auf Stefon Diggs, der erstmals im Super Bowl steht und zu den Top-Spieler auf seiner Position zählt, allerdings mit Freundin Cardi B zuletzt auch abseits des Platzes für Wirbel sorgte. Ihm gegenüber steht der frisch gebackene Offensive Spieler des Jahres Jaxon Smith-Njigba (JSN). In seiner dritten Saison hatte er mit 10 Touchdowns und 1.793 Yards erheblichen Anteil am Erfolg der Seahawks.

Patriots überzeugen mit viel Team-Spirit

Favorit sind heuer die Seahawks mit Quarterback Sam Darnold, dem nach seiner Zeit bei den Jets die Qualität für die beste Football-Liga der Welt schon abgeschrieben wurde. Auch Patriots-Spielmacher Drake Maye ist Super-Bowl-Debütant und hat es, wie Patriots-Ikone Tom Brady in seiner zweiten Saison geschafft das Finale zu erreichen. Auch rund um das Spiel der Spiele war die Stimmung locker. Receiver Mack Hollins überraschte die Journalisten. Er forderte sie zu Schach-Duellen heraus und beantwortete pro Zug eine Frage, dabei zeigte er auch abseits des Rasens hohe Qualität.