Real nach Arbeitssieg in Valencia wieder an Barcelona dran

Real Madrid bleibt dem FC Barcelona in Spaniens Fußball-Liga auf den Fersen.
Die Madrilenen siegten am Sonntagabend in Valencia 2:0 und rückten den auf Platz eins liegenden Katalanen damit wieder bis auf einen Zähler nahe. Alvaro Carreras schoss Real beim Arbeitssieg beim Tabellen-17. in der 65. Minute in Führung, Kylian Mbappe (91.) gelang in der Nachspielzeit mit seinem 23. Tor in der Meisterschaft die Entscheidung. David Alaba kam bei den Gästen nicht zum Einsatz.
Atletico hatte sich davor wohl endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Betis Sevilla liegt Reals Stadtrivale nun schon 13 Zähler hinter Barcelona.