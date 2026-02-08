Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
real madrid
© Getty Images

Ohne Alaba

Real nach Arbeitssieg in Valencia wieder an Barcelona dran

08.02.26, 23:30
Teilen

Real Madrid bleibt dem FC Barcelona in Spaniens Fußball-Liga auf den Fersen. 

Die Madrilenen siegten am Sonntagabend in Valencia 2:0 und rückten den auf Platz eins liegenden Katalanen damit wieder bis auf einen Zähler nahe. Alvaro Carreras schoss Real beim Arbeitssieg beim Tabellen-17. in der 65. Minute in Führung, Kylian Mbappe (91.) gelang in der Nachspielzeit mit seinem 23. Tor in der Meisterschaft die Entscheidung. David Alaba kam bei den Gästen nicht zum Einsatz.

Atletico hatte sich davor wohl endgültig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Betis Sevilla liegt Reals Stadtrivale nun schon 13 Zähler hinter Barcelona.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen