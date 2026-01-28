Alles zu oe24VIP
In Teilen NÖ Glättebildung und Bodennebel
© RyanKingArt

Achtung

In Teilen NÖ Glättebildung und Bodennebel

28.01.26, 09:40
Der Straßendienst des Landes Niederösterreichs meldete heute am Morgen größtenteils salznasse Fahrbahnen, im Wald-, Most- und Industrieviertel kommt es abschnittsweise zu Glättebildung durch gefrierendes Nieseln. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange. 

Im Raum Allentsteig, Amstetten, Baden, Blindenmarkt, Eggenburg, Geras, Gföhl, Gloggnitz, Kirchberg am Wechsel, Krems, Langenlois, Mank, Neunkirchen, Ottenschlag, Poysdorf, Pottenbrunn, St. Peter/Au, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Persenbeug, Pöggstall, Waidhofen an der Thaya, Zwettl, Weitra, Dobersberg und Mödling kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen lagen heute in der Früh im Bereich von -5 Grad Celsius im Raum Gaming, Ottenschlag, Aspang und Pöggstall bis +2 Grad Celsius in Lilienfeld.

