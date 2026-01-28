Zwei Tage altes Kalb büxte aus und stürzte in Bach

Das Jungtier schaffte es nicht selbstständig aus dem Wasser zu kommen.

Ein Tier-Drama spielte sich am Montagabend gegen 20 Uhr in Stallhofen ab. Dort ist ein erst zwei Tage altes Kalb aus der Weide entkommen und über eine steile Böschung in den angrenzenden Bach gerutscht.

Das junge Tier landete im eiskalten Bach und schaffte es nicht sich aus seiner misslichen Lage selbstständig zu befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Kalb aber noch rechtzeitig und unversehrt aus dem Wasser retten und in die Herde bringen, wo seine Mutter sehnsüchtig wartete.