Radfeld
Auffahrunfall

Stauende übersehen: Klein-Lkw-Fahrer stirbt bei Horror-Crash auf der A12

28.01.26, 08:39
Ein 48-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ist Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) in Radfeld (Bezirk Kufstein) gestorben.  

Der Mann hatte das Ende eines Staus, der sich am rechten Fahrstreifen gebildet hatte, übersehen und fuhr auf einen Lkw auf. Der Österreicher starb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei. Sonst wurde niemand verletzt.

Radfeld
Radfeld
Der Unfall zog einen massiven Stau nach sich. Die Unfallstelle wurde für zweieinhalb Stunden gesperrt und war nur einspurig über den Pannenstreifen passierbar.

