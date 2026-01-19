Machen alle falsch: Mit diesem Trick wirkt Ihre Wohnung sofort größer

Gerade macht ein simpler Interior-Fehler auf Social Media die Runde, den fast alle machen und der Räume kleiner wirken lässt, als sie sind. Dabei braucht es nur einen kleinen Trick, um sofort mehr Luft und Ruhe reinzubringen.

Wenn es um das Einrichten der eigenen vier Wände geht, glauben viele: Möbel an die Wand = mehr Platz. Klingt logisch, ist aber offenbar ein großer Denkfehler. Auf Social Media sorgt gerade ein simpler Wohn-Trick für Aha-Momente - und der stellt unsere bisherigen Einrichtungsgewohnheiten komplett auf den Kopf.

© Getty Images

Der klassische Fehler: Alles an die Wand drücken

Sofa, Bett, Sideboard: Alles wird ordentlich an die Wand geschoben. Vor allem in kleinen Wohnungen scheint das die einzige Lösung zu sein. Denn mehr an der Wand = mehr Platz zum Durchgehen. Das Problem: Genau dadurch wirkt der Raum oft kleiner, voller und irgendwie… starrer. Statt luftig fühlt sich alles dicht an, fast wie zusammengequetscht.

Der Trick: Abstand ist alles

Die Lösung ist überraschend simpel: Stellen Sie Möbel nicht direkt an die Wand. Schon wenige Zentimeter Abstand, manchmal reichen drei bis fünf, machen einen riesigen Unterschied. Der Raum bekommt mehr Tiefe, wirkt offener und deutlich durchdachter.

© Getty Images

Warum das so gut funktioniert

Ein kleiner Abstand zur Wand lässt Möbel „schweben“, statt sie optisch festzunageln. Das Auge nimmt mehr Raum wahr, Linien wirken weicher und der Raum bekommt mehr Luft zum Atmen. Das Ergebnis: Alles fühlt sich ruhiger, hochwertiger und bewusster eingerichtet an, selbst auf wenigen Quadratmetern.

Funktioniert auch in kleinen Räumen

Gerade in kleinen Wohnungen ist dieser Trick Gold wert. Auch wenn es kontraintuitiv klingt: Ein bisschen Luft zwischen Möbel und Wand lässt den Raum größer wirken als eine Wand-an-Wand-Einrichtung.

Manchmal sind es nicht neue Möbel oder teure Deko, die einen Raum verändern, sondern ein paar Zentimeter Abstand. Also ruhig mal Sofa oder Bett ein kleines Stück vorziehen.