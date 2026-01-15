Nasse Schuhe im Winter? Mit diesem Geheimtrick werden sie wieder trocken

Wer kennt das nicht? Sie kommen nach Hause, die Füße klatschnass, die Schuhe durchweicht und der Boden dreckig. Doch keine Sorge: Wir verraten einen einfachen und genialen Trick, um Ihre Schuhe im Handumdrehen wieder trocken zu bekommen und das ganz ohne großen Aufwand!

Es schneit, regnet oder Sie stolpern einfach mal in eine Pfütze: Nasse Schuhe sind im Winter fast unvermeidlich. Doch was viele nicht wissen: Wenn Sie die Schuhe nicht schnell trocknen, kann das schlimme Folgen haben: unangenehme Gerüche, beschädigtes Material und verkürzte Lebensdauer Ihrer Lieblingsschuhe! Damit das nicht passiert, haben wir einen cleveren Trick, mit dem die Schuhe ganz einfach wieder trocken werden.

Der Geheimtrick für trockene Schuhe

© Getty Images

Klar, jeder kennt den Tipp mit dem Zeitungspapier, aber mal ehrlich, das bringt nur wenig. Das Papier nimmt nur begrenzt Feuchtigkeit auf und sorgt oft dafür, dass die Schuhe weiterhin feucht bleiben. Sobald das Papier vollgesogen ist, verhindert es sogar den Luftaustausch, was das Trocknen verlangsamt. Besser, schneller und effektiver ist eine ganz andere Methode: Windeln oder Inkontinenzeinlagen!

So funktioniert der Windel-Trick

Nehmen Sie, wenn möglich, die Einlegesohlen aus den Schuhen, damit auch das Fußbett richtig trocknen kann. Drehen Sie anschließend eine Windel oder Inkontinenzeinlage auf links und klappen Sie sie quer zusammen. Stecken Sie die Windel so in den Schuh, dass das Bündchen nach oben zeigt. So können Sie die Windel tiefer hineingeben. Für eine bessere Passform können Sie die Schnürsenkel lockern, um die Windel möglichst tief in den Schuh zu bekommen.

Nach nur wenigen Stunden wird die Windel die Feuchtigkeit aus den Schuhen gesogen haben und sie sind wieder trocken und einsatzbereit. Wenn die Windeln getrocknet sind, können Sie sie immer wieder verwenden, umweltfreundlich und praktisch!

Ein weiterer Tipp: Katzenstreu

Sie haben keine Windeln zur Hand? Kein Problem! Auch Katzenstreu eignet sich hervorragend zum Trocknen von Schuhen. Katzenstreu ist dafür bekannt, große Mengen an Feuchtigkeit zu absorbieren und genau diese Eigenschaften können Sie sich zunutze machen. So geht’s:

Füllen Sie Nylonstrümpfe oder -söckchen mit Katzenstreu, sodass sie nicht zu prall, aber auch nicht zu locker sind. Knoten Sie die Strümpfe an der offenen Seite gut zu, damit das Streu nicht herausfällt. Stecken Sie im Anschluss die gefüllten Nylonstrümpfe in die Schuhe. Nach 1-2 Stunden werden Sie feststellen, dass die Feuchtigkeit fast vollständig aufgesogen ist.

Dieser Trick hilft nicht nur, die Feuchtigkeit aus den Schuhen zu holen, sondern neutralisiert gleichzeitig auch unangenehme Gerüche.

Heizung & Co.: Was Sie unbedingt vermeiden sollten

Auch wenn es verlockend erscheint, sollten Sie Ihre Schuhe keinesfalls in den Trockner oder auf den Ofen legen. Hohe Temperaturen können Leder und synthetische Materialien brüchig machen und dazu führen, dass Gummiverklebungen sich lösen oder Kunststoffteile porös werden. Auch direkt auf der Heizung sollten Schuhe nicht trocknen. Die starke Hitze kann ebenfalls zu Schäden am Material führen.