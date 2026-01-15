Dieser einfache Trick sorgt dafür, dass Sie weniger Staub wischen müssen

Staub trotz regelmäßigem Putzen? Nervig. Aber Mit einem einfachen Trick können Sie verhindern, dass sich feine Partikel sofort wieder absetzen.

Kaum ist geputzt, liegt auch schon wieder Staub auf Regalen, Möbeln und Technik. Und man fragt sich: Putze ich eigentlich für mich - oder für den Staub? Die gute Nachricht: Es gibt einen simplen Reinigungstrick, mit dem Oberflächen deutlich länger sauber bleiben. Und nein, dafür braucht es weder teure Spezialreiniger noch stundenlangen Einsatz.

© Getty Images

Warum Staub überhaupt so hartnäckig ist

Staub liebt statische Aufladung. Genau die sorgt dafür, dass sich feine Partikel besonders gern auf glatten Oberflächen, Fernsehern oder dunklen Möbeln absetzen. Wer die statische Aufladung reduziert, nimmt dem Staub praktisch den Nährboden.

Der Trick dahinter: Antistatik statt Dauerschrubben

Bestimmte Haushaltsmittel wie Weichspüler oder Glycerin wirken leicht antistatisch. In Wasser verdünnt, legen sie beim Putzen einen hauchdünnen Schutzfilm auf Oberflächen. Dieser Film verhindert, dass sich Möbel elektrisch aufladen - und genau deshalb bleibt Staub länger fern.

So stellen Sie die Mischung selbst her

Alles, was Sie brauchen, haben Sie wahrscheinlich schon zu Hause:

500 ml Wasser

1 Esslöffel Weichspüler oder ein paar Tropfen Glycerin

optional:

1 Esslöffel Tafelessig (neutralisiert Gerüche)

ein paar Tropfen Olivenöl (für extra Glanz)

Füllen Sie alles in eine Sprühflasche und schütteln Sie sie gut durch.

Anwendung: weniger ist mehr

Sprühen Sie die Mischung am besten auf ein Mikrofasertuch, nicht direkt auf Möbel oder Elektrogeräte. Wischen Sie damit Regale, Kommoden, Fensterbänke oder Technik ab. Die Oberfläche soll gepflegt wirken, nicht feucht oder schmierig.

© Getty Images

Wie oft anwenden?

Alle paar Wochen reicht völlig aus. Der antistatische Effekt hält erstaunlich lange - genau deshalb wirkt es, als würde sich plötzlich viel weniger Staub ansammeln.

Warum dieser Trick auch in Hotels genutzt wird

Übrigens: Genau diese Methode wird in vielen Hotels angewendet. Dort müssen Oberflächen möglichst lange sauber bleiben, ohne ständig nachgewischt zu werden. Antistatische Pflegemischungen sorgen dafür, dass Zimmer länger frisch aussehen - selbst bei täglichem Betrieb.

Der Trick eignet sich besonders gut für glatte Flächen wie Holz, Glas, Kunststoff oder Metall. Bei sehr empfindlichen Oberflächen empfiehlt sich ein kurzer Test an einer unauffälligen Stelle.