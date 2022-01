Häftling in seiner Zelle tot aufgefunden

45-jähriger könnte in den Stromkreis geraten sein.

Suben. In der Haftanstalt Suben im Bezirk Schärding ist am Freitagfrüh ein 45-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Spurensicherung ergab, dass der Mann am Donnerstagabend einen Wasserkocher verwendet hatte, der zu einem Stromausfall führte. Ob der Mann in den Stromkreis geraten ist, wird noch ermittelt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Staatsanwaltschaft Ried hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. Anzeichen auf fremde Gewalteinwirkung gebe es nicht, hieß es im Bericht der Polizei.