Bei Frost: Warum Sie Ihre Matratze jetzt auslüften sollten

Es mag draußen bitterkalt sein, doch genau das spielt uns jetzt in die Karten! Denn die eisigen Temperaturen bieten die perfekte Gelegenheit, Ihre Matratze auf den Balkon zu stellen und sie auszulüften.

Bei diesen frostigen Temperaturen bleibt man lieber drinnen, doch gerade jetzt können wir das kalte Wetter zu unserem Vorteil nutzen! Viele von uns schieben die Pflege der Matratze gerne auf, dabei ist der Winter der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich darum zu kümmern. So bleibt Ihre Matratze nicht nur hygienisch, sondern Sie verlängern auch ihre Lebensdauer und genießen künftig erholsameren Schlaf.

Kalte Luft tötet Hausstaubmilben

© Getty Images

Die unangenehmen Mitbewohner in Ihrer Matratze, die Hausstaubmilben, können jetzt einpacken! Diese winzigen Plagegeister, die sich in feucht-warmen Umgebungen besonders wohlfühlen, sind bei Minusgraden überhaupt nicht glücklich. Wenn Sie Ihre Matratze jetzt für eine halbe Stunde ins Freie stellen, können Sie auf einfache Weise diese ungebetenen Gäste loswerden. Rund 30 Minuten auf dem Balkon reichen völlig aus, um sowohl Milben zu bekämpfen als auch Schimmelbildung vorzubeugen. Danach können Sie sich mit gutem Gewissen in Ihre frische Matratze kuscheln!

Darauf sollten Sie achten

Doch Achtung: Damit der Effekt auch wirklich eintritt, muss die Luft trocken und die Matratze sauber sein. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass die Matratze nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, um Materialschäden zu vermeiden. Und wichtig: Stellen Sie die Matratze nicht zu lange hochkant ab, da sich sonst unschöne Knicke oder Beulen bilden können, die den Liegekomfort beeinträchtigen.

Wenden Sie Ihre Matratze regelmäßig

Aber das Auslüften allein reicht nicht, um die Matratze in Topform zu halten. Auch das regelmäßige Wenden der Matratze ist essenziell. Idealerweise sollten Sie das alle drei Monate tun, damit sich die Matratze gleichmäßig abnutzt. Wer zu selten wendet, riskiert die Entstehung von unschönen Liegekuhlen, die nicht nur unbequem sind, sondern auch die Lebensdauer der Matratze deutlich verkürzen können.

Bei älteren Matratzenmodellen aus Schaumstoff sollten Sie darauf achten, die Matratze nur längsseitig zu wenden. Eine Vertauschung der Kopf- und Fußseite könnte die Materialstruktur negativ beeinflussen und den Komfort mindern.

Schimmel vorbeugen

Ein weiterer Grund, warum das Wenden und Lüften so wichtig sind, ist der Schimmel. Besonders bei höheren Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, die in vielen Schlafzimmern vorherrschen, können sich Schimmel und Stockflecken in der Matratze bilden. Indem Sie Ihre Matratze regelmäßig wenden und bei kaltem Wetter auslüften, können Sie dieser Gefahr vorbeugen.