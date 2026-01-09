Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Nie wieder Kratzen: Enteiser-Spray für Autoscheiben selbst machen
© Getty Images

Einfach & Günstig

Nie wieder Kratzen: Enteiser-Spray für Autoscheiben selbst machen

09.01.26, 11:11
Teilen

Enteisersprays sind im Winter extrem praktisch. Doch die Produkte aus dem Handel können ganz schön ins Geld gehen. Dabei lässt sich Scheibenenteiser mit wenigen Zutaten einfach selbst herstellen. 

Enteiser sind echte Winterhelden. Vor allem jetzt, während ein kräftiges Kältetief Europa fest im Griff hat und in vielen Regionen tagelang Minusgrade herrschen. Morgens schnell die Scheibe freisprühen, statt minutenlang zu kratzen? Klingt perfekt. Allerdings sind gekaufte Enteisersprays oft teurer, als man denkt, besonders, wenn man sie im Winter fast täglich braucht. 

Nie wieder Kratzen: Enteiser-Spray für Autoscheiben selbst machen
© Getty Images
 

Die gute Nachricht: Scheibenenteiser lassen sich ganz einfach selbst herstellen. Das spart Geld, ist schnell gemacht und funktioniert genauso zuverlässig wie die Variante aus dem Handel. 

Wie funktioniert Enteiserspray eigentlich?

Auch wenn das Eis manchmal scheinbar auf magische Weise verschwindet, dahinter steckt ganz normale Chemie. Scheibenenteiser enthalten Flüssigkeiten wie Alkohol oder salzhaltige Lösungen, die erst bei sehr niedrigen Temperaturen gefrieren. Trägt man den Enteiser auf die vereiste Scheibe auf, vermischen sich die Inhaltsstoffe mit dem gefrorenen Wasser. Dadurch sinkt der Gefrierpunkt, das Eis löst sich und schmilzt deutlich schneller. 

Lesen Sie auch

Scheibenenteiser selber machen: Das brauchen Sie

Statt Geld für fertige Produkte auszugeben, können Sie Ihren Enteiser mit wenigen Zutaten ganz einfach selbst herstellen.

Nie wieder Kratzen: Enteiser-Spray für Autoscheiben selbst machen
© Getty Images
 

Alles, was Sie brauchen:

  • Eine leere Sprühflasche
  • Wasser
  • Reinigungsalkohol oder Spiritus 
  • Optional: ein kleiner Spritzer Spülmittel für bessere Haftung auf der Scheibe

Tipp für Sparfüchse: Eine neue Sprühflasche ist nicht notwendig. Leere Glasreiniger- oder Haushaltsreinigerflaschen eignen sich perfekt zum Wiederverwenden.

Die einfachste DIY-Enteiser-Mischung

Nie wieder Kratzen: Enteiser-Spray für Autoscheiben selbst machen
© Getty Images

Die bewährteste Mischung für kalte Wintertage:

  • 2 Teile Alkohol oder Spiritus
  • 1 Teil Wasser
  • Optional: 1-2 Tropfen Spülmittel

Alles in die Sprühflasche füllen, kurz schütteln und fertig ist Ihr selbst gemachter Scheibenenteiser. Bei besonders starken Minusgraden können Sie den Wasseranteil etwas reduzieren, damit die Mischung noch wirksamer bleibt. 

So wenden Sie den Enteiser richtig an 

Sprühen Sie den Enteiser gleichmäßig auf die vereiste Scheibe und warten Sie ein paar Sekunden. Das Eis beginnt sichtbar zu schmelzen und lässt sich anschließend leicht mit dem Scheibenwischer oder einem Eiskratzer entfernen.

Wichtig: Nicht auf heißer Scheibe anwenden und nicht über Nacht auf dem Lack einwirken lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden