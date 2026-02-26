Pamela Anderson: Warum die „Baywatch“-Ikone keinen Mann mehr an ihrer Seite will

Fünf Ehen, zahllose Schlagzeilen und ein turbulentes Liebesleben im Rampenlicht: Pamela Anderson war jahrelang das ultimative Sinnbild für Beziehungs-Drama. Doch mit 58 Jahren zieht die Leinwand-Ikone nun einen Schlussstrich. In einem neuen Interview verrät sie, warum sie Single bleiben will.

Wir kennen Pamela Anderson als das Sexsymbol im roten Badeanzug, doch heute zeigt sie uns eine ganz neue, verletzliche und zugleich unfassbar starke Seite. Während sie mit ihren neuen Filmprojekten wie „The Last Showgirl“ ihr großes Karriere-Comeback feiert, sorgt sie privat für eine echte Überraschung: Die Liebe steht bei ihr aktuell ganz hinten an.

„Ich brauche niemanden, der mir im Weg steht“

In einem Interview und Shooting für das „Another Magazine“ zeigt sich die Schauspielerin so offen wie noch nie. Nach fünf Ehen – unter anderem mit Rocker Tommy Lee, Kid Rock und zuletzt Bodyguard Dan Hayhurst – hat sie genug von Beziehungen.

Pamela Anderson mit Kid Rock © Getty Images

„Ich will einfach den Drachen entfesseln“, erklärt sie im Talk. „Ich brauche niemanden, der mir im Weg steht. Ich will alles rauslassen. Es passiert zu verschiedenen Zeiten im Leben eines jeden, und das hier ist jetzt meine Zeit.“

Statt romantische Versprechen setzt Pamela Anderson deshalb heute auf die Philosophie von Osho: „Die Fähigkeit, allein zu sein, ist die Fähigkeit zu lieben.“ Sie genießt zwar hin und wieder einen Flirt oder ein nettes Abendessen, aber das reicht ihr dann auch wieder für ein ganzes Jahr, gesteht Anderson im Interview.

Pamela Anderson ist Single & glücklich! © Getty Images

Flirt mit Liam Neeson: Was lief da wirklich?

Besonders spannend war im letzten Jahr das Tuscheln um sie und Hollywood-Gentleman Liam Neeson. Am Set von „The Naked Gun“ sprühten die Funken, man sah sie vertraut in New York und London. Pamela gibt nun zu: Ja, da war etwas!

Pamela Anderson mit Liam Neeson © Getty Images

Nach den Dreharbeiten verbrachten das Schauspiel-Duo eine „romantische Woche“ in seinem Landhaus. Neeson stellte Anderson in einem kleinen französischen Restaurant sogar scherzhaft als „die zukünftige Mrs. Neeson“ vor. Doch trotz tiefer Gefühle entschieden sie sich gegen eine Beziehung. „Wir sind einfach bessere Freunde“, gesteht der Filmstar heute. Neeson ist jedoch weiterhin ihr größter Fan und unterstützt ihre neue Karriere-Ära, in der sie sich so authentisch wie nie zuvor zeigt: „Er sagt mir oft, wie stolz er auf mich ist. Ich bin mir sicher, dass wir immer befreundet sein werden.“