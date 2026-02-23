„Baywatch“-Reboot: 2.000 Bewerber, heiße Gerüchte & ein Mega-Comeback

Der ikonische rote Badeanzug kehrt zurück! Nach einem Mega-Casting in Los Angeles stehen die Zeichen offiziell auf Sturm. Wir haben alle Details zum Reboot: Wer der neue Star am Strand ist, welche Original-Legenden zurückkehren und warum wir uns auf eine ordentliche Portion Drama freuen dürfen.

Es ist das wohl spektakulärste Casting-Event des Jahres: Über 2.000 Bewerber:innen stürmten letzte Woche den „Mothers Beach“ in Marina del Rey, um sich ihren Traum vom roten Einteiler zu erfüllen. In 20 parallelen Vorsprechräumen suchte Fox-Casting-Chefin Brittainy Roberts nach dem nächsten großen „Baywatch“-Star.

© Getty Images

Vom Action-Held zum Lebensretter: Stephen Amell übernimmt

Lange wurde über die Besetzung spekuliert, nun wird es konkret: Action-Star Stephen Amell (44), bekannt aus „Arrow“, übernimmt die Hauptrolle. Er tritt in die wohl größten Fußstapfen der TV-Geschichte und spielt Hobie Buchannon – den mittlerweile erwachsenen Sohn von Mitch Buchannon (einst verkörpert von David Hasselhoff).

Die Storyline verspricht modernen Zündstoff. Hobie wird mit der Existenz einer Tochter konfrontiert, von der er bislang nichts wusste. Sein Nachwuchs möchte natürlich sofort in das Familienerbe einsteigen und Rettungsschwimmerin werden.

© Getty Images

Diese Original-Stars sind dabei

Doch was wäre ein Reboot ohne die Helden unserer Jugend? Die Gerüchteküche brodelt, und Stephen Amell heizt sie am Red Carpet gegenüber Us Weekly weiter an. Auf die Frage nach Cameo-Auftritten von Pamela Anderson (58) oder David Hasselhoff (73) gab er sich geheimnisvoll: „Natürlich könnten wir sie dabeihaben!“

Ein Fixstarter steht bereits fest: David Chokachi (58), unser aller 90er-Crush Cody Madison, kehrt offiziell zurück. Insider flüstern zudem, dass die neue Serie mit zahlreichen „Easter Eggs“ und Gastauftritten der alten Garde gespickt sein wird, um den Glamour der Original-Serie perfekt einzufangen.

© Getty Images

Drehstart und Relase

Die Produktion lässt keine Zeit verstreichen. Bereits im März verwandelt sich der legendäre Venice Beach wieder in ein Filmset. Gedreht wird wieder an den Original-Schauplätzen in Kalifornien.

Die Premiere der Neuauflage ist für 2026/27 geplant. Wir dürfen uns also auf eine Serie freuen, die den packenden Rettungsalltag mit einem zeitgemäßen, emotionalen Dreh verbindet - und das offenbar schon sehr bald.