TV-Hammer: Baywatch feiert Comeback

"Baywatch"-Fans können sich auf eine Neuauflage der Hit-Serie freuen.

Die Produktionsfirma Fremantle gab das Reboot der Serie um durchtrainierte Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen in den roten Badeoutfits bekannt. Die geplante Staffel mit zwölf Folgen soll beim Sender Fox 2026/2027 laufen. Demnach soll der Serienklassiker mit einer neuen Gruppe von Darstellern gedreht werden. Als Showrunner ist Matt Nix ("The Gifted") an Bord.

Ihm werden mehrere Produzenten der Original-Serie zur Seite stehen. Sie wollten den "kalifornischen Traum" einer neuen Generation von Fans mit frischen Ideen, neuen Talenten und viel Spektakel nahebringen, hieß es in einer Mitteilung von Fox Television Network-Chef Michael Thorn.

Die Serie "Baywatch" lockte in den 1990ern weltweit Millionen Menschen vor die Fernseher. In elf Staffeln sprinteten "die Rettungsschwimmer von Malibu" zwischen 1989 und 2001 in mehr als 240 Episoden durch den kalifornischen Sand. Zuschauermagnete waren Frauen wie Pamela Anderson und Carmen Electra, die in ihren knappen Outfits und mit viel nackter Haut das Team um Chef-Retter David Hasselhoff bildeten. Für eine Kinoversion holte Regisseur Seth Gordon ("Kill the Boss") 2017 Zac Efron, Dwayne Johnson und Kelly Rohrbach als Rettungsschwimmer vor die Kamera.