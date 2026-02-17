Platz 1 überrascht: TasteAtlas enthüllt die besten Desserts der Welt

Naschkatzen aufgepasst! Das bekannte Food-Portal TasteAtlas hat sein neues Ranking der 100 besten Desserts der Welt veröffentlicht. Wir verraten, welche Süßspeisen es an die Spitze geschafft haben und welche Leckereien Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Wer liebt es nicht, nach einer herzhaften Mahlzeit den Gaumen mit etwas Süßem zu verwöhnen? Doch wo findet man die besten Desserts der Welt? Die Antwort liefert TasteAtlas: Das Portal, bekannt für seine kulinarischen Weltkarten, hat sein Ranking der „100 besten Desserts der Welt“ aktualisiert. Bis zum Stichtag am 15. Februar 2026 wurden dafür über 150.000 Nutzerstimmen analysiert. Das Ergebnis ist eine süße Reise rund um den Globus, mit einem ganz klaren Sieger, der überraschend nah liegt.



Platz 1: Pastel de Belém aus Portugal

© Getty Images

Die Goldmedaille geht nach Lissabon! Das Pastel de Belém ist ein traditionelles Eiercremetörtchen und der direkte Vorläufer der weltweit bekannten Pastel de Nata. Es besteht aus einem knusprigen Mürbeteig, gefüllt mit einer noch warmen Creme aus Milch, Eiern, Zucker, Zitrone und Zimt. Das Besondere: Nur die Törtchen, die in der historischen „Fábrica Pastéis de Belém“ hergestellt werden, dürfen diesen Namen tragen.

Platz 2: Pastel de Nata, Portugal

© Getty Images

Dicht gefolgt vom Original rangiert der weltweite Publikumsliebling auf Platz zwei: das Pastel de Nata. Ursprünglich nutzten Mönche Eiklar, um Wein zu klären und Kleidung zu stärken. Die übrig gebliebenen Eigelbe wurden nicht verschwendet, sondern zu diesen herrlichen Törtchen verarbeitet Ein perfektes Pastel de Nata braucht keine Vanille und darf nicht zu süß sein. Bestreuen Sie es mit etwas Zimt und genießen Sie es zu einem starken Kaffee, so machen es die Portugiesen.

Platz 3: Antakya Künefesi, Türkei

© Getty Images

Wer es warm, knusprig und käsig mag, wird dieses Gericht lieben. Antakya Künefesi ist der Stolz der türkischen Stadt Antakya und landet auf dem dritten Platz. Hier trifft feiner, zerkleinerter Filoteig (Kadayıf) auf eine Füllung aus cremigem, ungesalzenem Käse (traditionell Hatay Peyniri). Das Einzigartige an dieser Variante: Der Kuchen wird von beiden Seiten gebacken, bis er goldbraun ist, und anschließend mit einem heißen Sirup aus Zucker, Wasser und Zitrone getränkt. Serviert mit Pistazien oder Walnüssen ist es eine wahre Geschmacksexplosion.

Platz 4: Clotted Cream Ice Cream, England

© Getty Images

Die Clotted Cream Ice Cream beweist, dass britisches Essen besser ist als sein Ruf, denn die Süßspeise hat es auf den vierten Platz der besten Desserts weltweit geschafft. Das Geheimnis ist der Fettgehalt: Durch die Verwendung von kornischer Clotted Cream (einem dicken Rahm) und Vollmilch erhält das Eis eine unvergleichlich samtige Konsistenz, die auf der Zunge zergeht.

Platz 5: Apfelstrudel, Italien

© Getty Images

Zwar ordnet TasteAtlas den Apfelstrudel in diesem Ranking der Region Trentino-Südtirol (Italien) zu, doch für uns ist er natürlich untrennbar mit der österreichischen Mehlspeiskultur verbunden. Besonders die Variante mit saftigen Golden Delicious-Äpfeln, Zimt, Rosinen und Pinienkernen hat es den Testern angetan. Ob in Wien oder Südtirol: Ein warmer Apfelstrudel, großzügig mit Staubzucker bestreut, ist und bleibt Weltklasse-Niveau!

Die Top 20 der besten Desserts weltweit im Überblick

Pastel de Belém, Portugal Pastel de Nata, Portugal Antakya Künefesi, Türkei Clotted Cream Ice Cream, England Apfelstrudel, Italien Gelato al Pistacchio, Italien Fıstıklı sarma, Türkei Tembleque, Puerto Rico Gaziantep baklavası, Türkei Süße Crêpes, Frankreich Tinginys, Litauen Pão de Ló de Ovar, Portugal Kladdkaka, Schweden Pisang goreng, Indonesien Pavê, Brasilien Crêpes, Frankreich Carlota de limón, Mexiko Bambalouni, Tunesien Dondurma, Türkei Schokoladen-Soufflé, Frankreich

Diese süßen Sünden müssen Sie unbedingt probieren!