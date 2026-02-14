Von Ihnen gekürt! Die schönsten & schrillsten Opernball-Roben 2026

Der 68. Opernball war einmal mehr eine Bühne für traumhafte Abendroben und mutige Mode-Experimente. Doch welcher Star trug das schönste Kleid des Abends? Und welcher erschien im schrillsten Look? Im großen Roben-Voting hatten Sie die Qual der Wahl. Jetzt stehen die zwei Gewinnerinnen fest.

Es ist die Frage, die Österreich mehr bewegt als der Dreivierteltakt: Wer ist die „Best Dressed“ Lady des 68. Wiener Opernballs? In unserem jährlichen Online-Voting geht es um mehr als nur Stoff – es geht um Schnitt-Raffinesse, Diamanten und den ultimativen Statement-Look. Wir haben die Lupe gezückt und die Feststiege genauestens analysiert.

Von internationalen Hollywood-Diven bis zu unseren heimischen Society-Größen: Das Niveau war selten so hoch, die Juwelen selten so schwer und die Roben selten so mutig! Während manche Damen in fließender Seide den Atem raubten, wagten andere eine wahre Stoffexplosion.

Sie haben seit Donnerstag gewählt, jetzt steht die schönste Robe des diesjährigen Opernballs fest.

Die schönste Robe am Opernball 2026 trug...

Maria Angelini-Santner!

Traumfrau in Traumrobe mit Traumfigur - Maria Angelini Santner. © Luiza Lamtiugina

Bis zur letzten Sekunde war das diesjährige Opernball-Voting ein hauchdünnes Kopf-an-Kopf-Rennen. Lange Zeit lieferten sich Angelini-Santner und Podcasterin Sandy Meyer-Wölden in ihren Barbiepinken-Roben ein diplomatisches Duell um die Style-Krone.

© Tischler

Doch am Ende konnte die Profitänzerin das Voting für sich entscheiden! Mit ihrer traumhaften Kreation von Laskari, die vor Schnitt-Raffinesse nur so strotzte, und einem Diamanten-Regen von Swarovski, ist sie bereits zum dritten Mal in Folge die unangefochtene Siegerin der Ballnacht. Ein Auftritt, der beweist: Wahre Eleganz kennt keine Konkurrenz!

Die Top-5

© Tischler

Platz drei in unserem Roben-Voting gehört Austro-Topmodel Nadine Leopold. In feurigem Rot von Eva Poleschinski bewies das Kärntner Supermodel internationale Klasse. Ein Outfit-Detail, das uns begeisterte: die architektonische Finesse ihrer dreiteiligen Robe.

Lidia Baich trägt ein Kleid von Christian Seibold Couture und Schmuck von Manzbani. © Andreas Tischler

Knapp dahinter folgt Lidia Baich. Die Stargeigerin trug ein Kleid von Christian Seibold Couture und Schmuck von Mazbani.

© Tischler

ORF-Beauty Mirjam Weichselbraun schafft es auf den fünften Platz im Voting und bezauberte in einer schwarzen Off-Shoulder-Robe mit Low-Waist-Taille, inspiriert von Marilyn Monroe.

Den schrillsten Opernball-Look trug...

Lena Hoschek!

© Tischler

Die Austro-Designerin lieferte laut unserer Community den Aufreger der Ballnacht. Hoschek erschien in einer Eigenkreation: Ein grünes Samtkleid mit XXL-Ausschnitt. Ihr Mega-Dekolletee spaltete die Mode-Gemüter.

© Fuhrich

Auf Platz zwei der Worst-Dressed-Liste folgte Lena Schilling mit ihrem Protest-Kleid. Auf Platz drei folgte eine angebliche "Influencerin" mit 5.000-Followern auf Instagram: "Socken Prinzessin Joanna", die ihrem Social-Media-Namen alle Ehre machte und in einer Socken-Robe erschien. Die junge Dame hat wohl den Opernball mit dem Nikolaustag verwechselt.