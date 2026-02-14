14.2.2026 – 20.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (14.2.2026 – 20.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Am Sonntag tritt der prüfende Saturn in Ihr Zeichen. Sie sollten jetzt nur auf Ihren Verstand hören, emotional gesteuerte Aktionen würden Sie bereuen.
- Gesundheit: Sie sind gut beraten, erst mal einen Gang zurückzuschalten und besser auf Ihre Gesundheit zu schauen.
- Beruf: Bleiben Sie auf der sicheren Seite, auch wenn sich jetzt große Veränderungswünsche regen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Sie kommen schon wieder viel besser an, auch wenn das Wassermann-Mars immer noch für Störfeuer sorgt. Zeigen Sie sich liebevoll und verständnisvoll!
- Gesundheit: Am Montag unbedingt etwas vorsichtiger! Ab Dienstag sollten Sie einfach nur mit dem Strom schwimmen.
- Beruf: Bleiben Sie am Montag geduldig! Probleme lassen sich ab Dienstag bestimmt leichter lösen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Sie sind im Aufwind. Der belastende Saturn verlässt Sie, Mars stärkt Ihre Ambitionen. Alles riecht nach Neustart. Lassen Sie sich trotzdem mehr Zeit!
- Gesundheit: Bis Montag sind Sie gut in Form. Schalten Sie aber ab Dienstag etwas zurück – Ihren Nerven zuliebe!
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, genauer nachzurechnen! Finanziell könnten Probleme auf Sie zukommen.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Auch wenn Ihnen Venus und Jupiter gewogen sind, sollten Sie sich jeden Schritt gut überlegen. Wer nur auf seine Gefühle hört, wird an Saturn scheitern.
- Gesundheit: Hervorragende Tage von Dienstag bis Donnerstag, um nachhaltig mehr für Ihre Attraktivität zu tun.
- Beruf: Klären Sie wichtige Fragen möglichst bis Donnerstag! Ab Freitag zeigen sich Widerstände.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Halten Sie bis Montag lieber ein bisschen mehr Abstand. Es wäre jetzt insgesamt von Vorteil, sich zu gedulden und abzuwarten, bis man auf Sie zukommt.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition macht Ihnen immer noch zu schaffen. Fuß vom Gas und viel mehr Pausen einlegen!
- Beruf: Kooperationen und Teamwork klappen schon besser. Mit wichtigen Anliegen bis Freitag warten!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Die große saturnische Prüfungsphase ist zwar überstanden, aber Venus und Merkur raten immer noch zu Zurückhaltung und Vorsicht. Bleiben Sie geduldig!
- Gesundheit: Ab Dienstag wird es wieder etwas mühsamer, vor allem für Ihre Nerven. Tempo und Pensum reduzieren!
- Beruf: Länger nachdenken, sorgfältiger planen, lieber einmal auf andere hören und Sparkurs fahren!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Immer mit der Ruhe! Sie stehen ab Sonntag unter einer Saturn-Opposition, die vor allem an Ihre Vernunft appelliert: Bleiben Sie in einem sicheren Hafen!
- Gesundheit: Lassen Sie sich jetzt mal gründlich durchchecken! Unter Saturn sollte man keinerlei Risiko eingehen.
- Beruf: Es wäre klug, ein wenig zurückzustecken und sich gut abzusichern. Am Freitag cool bleiben!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Auch, wenn Mars noch immer wieder querschießt, kommt die Liebe unaufhaltsam auf Sie zu. Bis Montag noch geduldig bleiben, Verabredungen ab Dienstag!
- Gesundheit: Ab Dienstag sind Sie mental in Hochform. Perfekte Tage dann bis Donnerstag auch für Ihre Schönheit.
- Beruf: Meetings, Vorstellungstermine und Prüfungen klappen von Dienstag bis Donnerstag bestens.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Saturn plagt Sie zwar nicht mehr, aber Venus und Merkur verordnen Ihnen noch eine Nachdenkpause. Ab Freitag könnte es einen kleinen Lichtblick geben.
- Gesundheit: Sie sollten sich unbedingt mehr Ruhe verordnen. Sowohl Ihrem Aussehen als auch Ihren Nerven zuliebe.
- Beruf: Vorsichtiger bis Donnerstag! Kontrollieren Sie alles genau und vermeiden Sie Diskussionen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Venus ist Ihnen freundlich gesinnt, aber Saturn könnte für Verunsicherung sorgen. Nutzen Sie daher die Tage bis Donnerstag für bereinigende Aussprachen!
- Gesundheit: Es wird langsam Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Seien Sie vor allem ab Freitag viel vorsichtiger!
- Beruf: Überlegen Sie sich sehr genau, was es zu korrigieren gilt, damit Sie gut abgesichert sind.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Venus und Merkur verlangen jetzt viel mehr Einfühlungsvermögen. Schlagen Sie leise Töne an, hören Sie aufmerksam zu! Gefühl und Romantik sind gefragt.
- Gesundheit: Bis Montag sind Sie in Topform. Ab Dienstag sollten Sie jedoch viel gelassener an alles herangehen.
- Beruf: Alles noch etwas vage und unausgegoren? Handfeste, verlässliche Information wird wichtiger.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Alte Belastungen und Hindernisse fallen nun endlich weg. Die Liebe hat wieder freie Bahn. Beste Gelegenheit bis Donnerstag, einen Neustart hinzulegen.
- Gesundheit: Belohnen Sie sich endlich, gönnen Sie sich ein neues Styling und lassen Sie sich richtig verwöhnen!
- Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen, Präsentationen und Prüfungen! Sie kommen bestimmt bestens an.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90