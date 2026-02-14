Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
14.2.2026 – 20.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

14.2.2026 – 20.2.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

14.02.26, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (14.2.2026 – 20.2.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Am Sonntag tritt der prüfende Saturn in Ihr Zeichen. Sie sollten jetzt nur auf Ihren Verstand hören, emotional gesteuerte Aktionen würden Sie bereuen.
  • Gesundheit: Sie sind gut beraten, erst mal einen Gang zurückzuschalten und besser auf Ihre Gesundheit zu schauen.
  • Beruf: Bleiben Sie auf der sicheren Seite, auch wenn sich jetzt große Veränderungswünsche regen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Sie kommen schon wieder viel besser an, auch wenn das Wassermann-Mars immer noch für Störfeuer sorgt. Zeigen Sie sich liebevoll und verständnisvoll!
  • Gesundheit: Am Montag unbedingt etwas vorsichtiger! Ab Dienstag sollten Sie einfach nur mit dem Strom schwimmen.
  • Beruf: Bleiben Sie am Montag geduldig! Probleme lassen sich ab Dienstag bestimmt leichter lösen.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Sie sind im Aufwind. Der belastende Saturn verlässt Sie, Mars stärkt Ihre Ambitionen. Alles riecht nach Neustart. Lassen Sie sich trotzdem mehr Zeit!
  • Gesundheit: Bis Montag sind Sie gut in Form. Schalten Sie aber ab Dienstag etwas zurück – Ihren Nerven zuliebe!
  • Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, genauer nachzurechnen! Finanziell könnten Probleme auf Sie zukommen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Auch wenn Ihnen Venus und Jupiter gewogen sind, sollten Sie sich jeden Schritt gut überlegen. Wer nur auf seine Gefühle hört, wird an Saturn scheitern.
  • Gesundheit: Hervorragende Tage von Dienstag bis Donnerstag, um nachhaltig mehr für Ihre Attraktivität zu tun.
  • Beruf: Klären Sie wichtige Fragen möglichst bis Donnerstag! Ab Freitag zeigen sich Widerstände.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Halten Sie bis Montag lieber ein bisschen mehr Abstand. Es wäre jetzt insgesamt von Vorteil, sich zu gedulden und abzuwarten, bis man auf Sie zukommt.
  • Gesundheit: Die Mars-Opposition macht Ihnen immer noch zu schaffen. Fuß vom Gas und viel mehr Pausen einlegen!
  • Beruf: Kooperationen und Teamwork klappen schon besser. Mit wichtigen Anliegen bis Freitag warten!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Die große saturnische Prüfungsphase ist zwar überstanden, aber Venus und Merkur raten immer noch zu Zurückhaltung und Vorsicht. Bleiben Sie geduldig!
  • Gesundheit: Ab Dienstag wird es wieder etwas mühsamer, vor allem für Ihre Nerven. Tempo und Pensum reduzieren!
  • Beruf: Länger nachdenken, sorgfältiger planen, lieber einmal auf andere hören und Sparkurs fahren!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Immer mit der Ruhe! Sie stehen ab Sonntag unter einer Saturn-Opposition, die vor allem an Ihre Vernunft appelliert: Bleiben Sie in einem sicheren Hafen!
  • Gesundheit: Lassen Sie sich jetzt mal gründlich durchchecken! Unter Saturn sollte man keinerlei Risiko eingehen.
  • Beruf: Es wäre klug, ein wenig zurückzustecken und sich gut abzusichern. Am Freitag cool bleiben!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Auch, wenn Mars noch immer wieder querschießt, kommt die Liebe unaufhaltsam auf Sie zu. Bis Montag noch geduldig bleiben, Verabredungen ab Dienstag!
  • Gesundheit: Ab Dienstag sind Sie mental in Hochform. Perfekte Tage dann bis Donnerstag auch für Ihre Schönheit.
  • Beruf: Meetings, Vorstellungstermine und Prüfungen klappen von Dienstag bis Donnerstag bestens.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Saturn plagt Sie zwar nicht mehr, aber Venus und Merkur verordnen Ihnen noch eine Nachdenkpause. Ab Freitag könnte es einen kleinen Lichtblick geben.
  • Gesundheit: Sie sollten sich unbedingt mehr Ruhe verordnen. Sowohl Ihrem Aussehen als auch Ihren Nerven zuliebe.
  • Beruf: Vorsichtiger bis Donnerstag! Kontrollieren Sie alles genau und vermeiden Sie Diskussionen!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Venus ist Ihnen freundlich gesinnt, aber Saturn könnte für Verunsicherung sorgen. Nutzen Sie daher die Tage bis Donnerstag für bereinigende Aussprachen!
  • Gesundheit: Es wird langsam Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Seien Sie vor allem ab Freitag viel vorsichtiger!
  • Beruf: Überlegen Sie sich sehr genau, was es zu korrigieren gilt, damit Sie gut abgesichert sind.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Venus und Merkur verlangen jetzt viel mehr Einfühlungsvermögen. Schlagen Sie leise Töne an, hören Sie aufmerksam zu! Gefühl und Romantik sind gefragt.
  • Gesundheit: Bis Montag sind Sie in Topform. Ab Dienstag sollten Sie jedoch viel gelassener an alles herangehen.
  • Beruf: Alles noch etwas vage und unausgegoren? Handfeste, verlässliche Information wird wichtiger.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Alte Belastungen und Hindernisse fallen nun endlich weg. Die Liebe hat wieder freie Bahn. Beste Gelegenheit bis Donnerstag, einen Neustart hinzulegen.
  • Gesundheit: Belohnen Sie sich endlich, gönnen Sie sich ein neues Styling und lassen Sie sich richtig verwöhnen!
  • Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen, Präsentationen und Prüfungen! Sie kommen bestimmt bestens an.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen