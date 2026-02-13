Studie enthüllt: Das ist das schönste Valentinstags-Geschenk

Eine neue Studie zeigt, womit Sie Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin am Valentinstag wirklich die größte Freude machen.

Blumen, Schmuck oder doch lieber ein gemeinsames Erlebnis? Pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar zeigt eine neue, repräsentative Studie, womit Sie Ihrem Lieblingsmenschen wirklich eine Freude machen und warum der Preis dabei überraschend wenig zählt. Die Umfrage wurde unter 739 liierten Personen in Österreich im Auftrag von Parship durchgeführt.

Worüber sich die meisten am Valentinstag freuen

Das klare Ergebnis der Studie: Am meisten Freude bereiten gemeinsame Aktivitäten. Für 45 Prozent der Befragten sind Einladungen zum Essen, Ausflüge oder andere gemeinsame Unternehmungen das schönste Geschenk. Auf Platz zwei landen persönliche Überraschungen, etwa liebevolle Gesten oder individuell gestaltete Aufmerksamkeiten (37 Prozent).

Kurz gesagt: Ein gemeinsamer Abend oder ein kleines Erlebnis schlägt für viele jedes Packerl.

Kleine Gesten im Alltag sind wichtiger als große Anlässe

Besonders spannend: Rund die Hälfte der Paare gibt an, dass ihnen kleine Aufmerksamkeiten im Alltag wichtiger sind als große Geschenke zu besonderen Anlässen wie dem Valentinstag oder dem Jahrestag. Ein Zettel am Kühlschrank, eine kleine Nachricht zwischendurch oder ein spontaner Kaffee-Date wirken also oft stärker als das große Geschenk einmal im Jahr.

© Getty Images

Vor allem Frauen und Menschen in Partnerschaften ab 50 Jahren sind sich einig: Geschenke sollten vor allem von Herzen kommen, der finanzielle Wert spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Oder anders gesagt: Teuer ist nett, ehrlich und persönlich ist besser.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Auch bei der Art der Geschenke zeigen sich klare Unterschiede:

Frauen freuen sich besonders über klassische Geschenke wie Blumen, Schmuck oder Kosmetik.

Männer schätzen dagegen häufiger Geschenke, die zu ihren Hobbys passen.

© Getty Images

Mit dem Alter verschieben sich die Wünsche zusätzlich: Ab 60 Jahren stehen bei Österreichs Paaren vor allem gemeinsame Urlaube und Reisen ganz oben auf der Wunschliste (42 Prozent).

Jüngere freuen sich hingegen eher über etwas Persönliches, zum Beispiel eine Playlist oder ein Fotoalbum (36 Prozent).

Mit dem Alter verlieren Geschenke an Bedeutung

Ein weiteres Ergebnis der Studie zeigt: Je älter die Paare, desto gelassener wird mit dem Thema Geschenke umgegangen.

Nur 12 Prozent der unter 30-Jährigen finden, dass Geschenke überbewertet sind.

Bei den 60- bis 75-Jährigen steigt dieser Anteil bereits auf 21 Prozent.

Rund 15 Prozent der Befragten sprechen sich sogar grundsätzlich dafür aus, in der Partnerschaft ganz auf Geschenke zu verzichten. Und 12 Prozent empfinden das Schenken als stressig.

Besonders hoch ist dieser Stress bei Frischverliebten: Paare, die sich in den letzten zwei Jahren kennengelernt haben, empfinden Geschenke deutlich häufiger als belastend (27 Prozent). Bei Paaren, die sich schon seit 25 Jahren kennen, sind es nur noch 9 Prozent.

Wenn Sie also noch überlegen, womit Sie am 14. Februar punkten können, ist die Antwort laut Studie erstaunlich einfach: Schenken Sie gemeinsame Zeit.