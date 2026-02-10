Überraschend! HIER ist das Leben 2026 am teuersten

Der neue Cost of Living Index 2026 von Numbeo zeigt, wo das Leben dieses Jahr am teuersten ist. Ganz oben auf der Liste stehen jedoch keine Metropolen wie New York oder London, sondern eine beliebte Urlaubsdestination, in dem man selbst für eine Banane ein Vermögen bezahlen muss.

Vergessen Sie New York City – das Maß aller Dinge ist eine kleine Inselgruppe im Atlantik. Der neue Cost of Living Index von Numbeo verrät, wo das Leben 2026 am teuersten ist. Als Basiswert für den Index nutzt Numbeo New York (mit 100 Punkten). Wer hier drüber liegt, lebt teurer als in Manhattan.

Bermuda führt die Liste der teuersten Länder an

Bermuda führt die Liste mit einem unfassbaren Wert von 123,5 an. Das bedeutet: Das Leben im Inselstaat ist satte 23,5 % teurer als in New York. Doch warum ist das so? Es ist ein Muster erkennbar: Viele der teuersten Orte der Welt sind Inseln, die gleichzeitig als Steuerparadiese oder Finanzzentren fungieren.

© Getty Images

Ob die Cayman Islands, die US Virgin Islands oder Jersey – sie alle haben es in die Top 10 geschafft. Der Grund: Eine enorme Dichte an Reichtum trifft auf eine totale Abhängigkeit von Importen. Fast alles, was man zum Leben braucht, muss per Schiff oder Flugzeug transportiert werden. Das treibt die Preise in astronomische Höhen.

Die 10 teuersten Länder der Welt 2026

Bermuda: 123.5 Cayman Islands: 97.9 Schweiz: 84.3 US Virgin Islands: 82.5 Singapur: 81.2 Bahamas: 77.1 Island: 75.9 Jersey: 72.5 Hongkong: 69.8 Salomon-Inseln: 65.4

Zürich ist die teuerste Stadt der Welt

Während Bermuda das teuerste Pflaster insgesamt bleibt, gibt es bei den Städten einen klaren Spitzenreiter in unserer Nachbarschaft: Zürich. Die Schweizer Metropole wurde mit einem Index von 118,5 für 2026 zur teuersten Stadt des Planeten gekürt. Auf Rang zwei bis sechs folgen weitere Schweizer Städte: Genf, Basel, Lausanne, Lugano und Bern. New York folgt auf Rang 7.

© Getty Images

Die Schweiz landet im Gesamtranking auf Platz 3 (Index: 84,3). Grund dafür ist nicht nur der starke Schweizer Franken, sondern vor allem die extrem hohen Löhne und der teure Lebensstandard.

Wien auf Platz 69

Die österreichische Hauptstadt landet im leistbaren Mittelfeld mit einem Index von 73,9. Die zweitteuerste Stadt des Landes ist Graz auf Rang 96.

© Getty Images

Allerdings liegt der globale Durchschnitt deutlich unter dem Österreich-Niveau, bei gerade einmal 30,8 Punkten. Das bedeutet: Das Leben in den Top-Regionen ist etwa drei- bis viermal so teuer wie im weltweiten Durchschnitt! Während die Inflation in vielen Regionen zwar leicht nachgelassen hat, bleiben die Lebenshaltungskosten eine globale Herausforderung. Besonders drastisch: In 28 Ländern sind die Hauspreise seit 2020 um mehr als 50 % gestiegen.