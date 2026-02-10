Liebes-Metropolen: DIESE Städte sind die absoluten Sex-Hotspots der Welt

Pünktlich zum Valentinstag 2026 wird es richtig heiß: Ein neues Ranking des Reisemagazins „Time Out“ enthüllt die sexuell aktivsten Städte der Welt. Wir verraten, wo die Leidenschaft am größten ist und der Spitzenreiter wird Sie garantiert überraschen!

Liebe liegt in der Luft! Zum Valentinstag hat „Time Out“ das ultimative Sex-Ranking veröffentlicht. Für die Umfrage wurden 18.500 Stadtbewohner aus den größten Metropolen der Welt befragt, wie oft sie im Bett aktiv sind. Das Ergebnis? Eine echte Überraschung, die alle Klischees über den Haufen wirft!

Die Sex-Hauptstädte

Vergessen Sie Paris oder Rom, die wahre Action findet ganz woanders statt. An der Spitze der sexuell aktivsten Städte thronen zwei Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Macau (China) und Krakau (Polen)! In diesen beiden Metropolen gaben unfassbare 67 Prozent der Befragten an, mindestens einmal pro Woche Sex zu haben.

© Getty Images

Während Macau als das „Las Vegas Asiens“ bekannt ist, entpuppt sich Krakau als Geheimtipp für Liebeshungrige.

Brasilien ist das Land der Leidenschaft

Dicht auf den Fersen folgen mit 66 Prozent echte Sonnen-Hotspots wie Guadalajara (Mexiko) und São Paulo (Brasilien). Aber auch in Europa geht es zur Sache: Das kleine Luxemburg landet überraschend auf dem geteilten zweiten Platz! Porto in Portugal belegt mit 64 % den dritten Platz.

© Getty Images

Insgesamt ist Brasilien der unangefochtene Champion der Lust. Gleich drei Städte aus dem südamerikanischen Land haben es in die Top 20 geschafft.

Das komplette Ranking

Hier ist die Liste der 20 sexuell aktivsten Städte der Welt.

Macau (China) & Krakau (Polen) Guadalajara (Mexiko), São Paulo (Brasilien) & Luxemburg (Luxemburg) Porto (Portugal) Marseille (Frankreich), Bangkok (Thailand) & Rio de Janeiro (Brasilien) Panama City (Panama) & Cambridge (UK) Neapel (Italien) Medellín (Kolumbien) & Brüssel (Belgien) Hanoi (Vietnam) & Bogotá (Kolumbien) Mexiko-Stadt (Mexiko) Rotterdam (Niederlande), Brasília (Brasilien) & San José (Costa Rica)

In diesen Städten geht es am heißesten her!