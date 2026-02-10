Bad Bunny löst Reisefieber aus: Das sind die besten Monate für Südamerika

Nach dem Super Bowl explodieren die Bad Bunny Memes auf Social Media, auch wenn es um Südamerika als neues Urlaubsziel geht. Wann Sie die beliebtesten Länder wirklich am besten bereisen und welche Monate sich besonders lohnen, lesen Sie hier.

Der Super Bowl ist gerade ein paar Tage her, überall tauchen Memes auf, vor allem von der Stelle, an der Bad Bunny alle Länder Amerikas aufzählt. Und klar: POV: Where I wanna travel this year.

Wenn Sie nach all dem Hype Lust bekommen haben, selbst in Richtung Südamerika aufzubrechen, dann haben wir gute Nachrichten: Das geht nicht nur cool, sondern auch zur richtigen Zeit - je nachdem, was Sie sehen oder erleben wollen. Denn Südamerika und angrenzende Regionen sind klimatisch unglaublich vielfältig. Die beste Reisezeit hängt davon ab, wohin genau Sie wollen und was Sie dort machen möchten.

Puerto Rico - frühsommerlich warm & trocken (Dez-Apr)

Wenn wir schon vom Bunny sprechen: Seine Heimat Puerto Rico ist eigentlich Karibik pur. Die Insel ist das ganze Jahr über warm, aber von Dezember bis April ist das Wetter besonders angenehm und trocken, ideal für Strand, Sightseeing und Outdoor-Action. Tipp: April bis Mitte Juni ist touristisch etwas ruhiger, immer noch warm, oft günstiger und perfekt für Strand- und Naturentdecker:innen.

Mexiko - trockene Monate von Nov-Apr

Ob Riviera Maya, Tulum oder Mexiko-Stadt - Mexiko ist ein riesiges Land mit vielen Facetten, aber generell gilt: Von November bis April herrscht die trockenere Jahreszeit mit viel Sonne und weniger Regen - perfekt für Sommer, Strandtage und Sightseeing. Ideal, wenn Sie ein bisschen Viva la vida wollen, ohne sich durch Regen durchzukämpfen.

Brasilien - je nach Region ganzjährig attraktiv

Brasilien ist riesig und deshalb gibt es keine universelle „beste Reisezeit“. Nordbrasilien ist eher tropisch, während der Süden mildere Temperaturen kennt. Generell gilt: Mai bis Oktober sind in vielen Regionen angenehm warm und trockener. Amazonas-Touren sind am besten zwischen April und September.Für Strand, Dschungel oder Party-Städte wie Rio heißt es: Wetter + Stimmung checken und bewusst planen.

Argentinien & Chile - Frühling bis Sommer (Okt–Apr)

Die beste Zeit für große Touren in Argentinien und Chile reicht von Oktober bis April. Patagonien, Weinregionen oder Rio-ähnliche Metropolen sind dann besonders angenehm - mit warmen Tagen und langen Abenden. Wer gerne wandert oder die Anden sehen will, sollte vor allem Frühling und Sommer im Blick haben.

Kolumbien - trockene Monate am Anfang des Jahres

In Kolumbien kann das Wetter je nach Region stark variieren, aber generell sind Dezember bis März oft die trockensten Monate und damit ideal für Städte, Strände und Kaffee-Regionen. Perfekt für Kombination aus Kultur, Stadtleben und Natur.

Peru und Ecuador - flexibel planen

Peru und Ecuador liegen über viele Klimazonen verteilt, deshalb hängt die beste Zeit stark davon ab, ob Sie Berge, Küste oder Regenwald besuchen möchten. In vielen Regionen sind die Monate Januar bis April angenehm warm mit moderaten Temperaturen, auch wenn es etwas regenreicher sein kann.

Uruguay - Sommerurlaub im Südsommer

In Uruguay ist der Sommer zwischen November und April am angenehmsten mit warmen Tagen und guten Chancen auf Badewetter an der Atlantikküste.

Wenn Sie jetzt gerade Lust auf Südamerika bekommen haben, sei es inspiriert von Bad Bunnys Energy oder einfach vom Reisefieber, dann sollten Sie bei der Planung vor allem auf Klima und Saison achten.