Schluss mit Touristenmassen: Die besten Reiseziele in der Nebensaison

Weniger Menschen, mildere Temperaturen, bessere Preise: Die Nebensaison ist die perfekte Zeit, um zu reisen. Während andere noch auf den Sommer warten, genießen Sie die berühmten Traumziele ganz entspannt und oft von ihrer schönsten Seite. Welche Orte sich jetzt besonders lohnen, verraten wir hier.

Während sich die Massen im Hochsommer wie Sardinen durch die Gassen quetschen, haben wir den ultimativen Tipp für Sie: Reisen Sie einfach dann, wenn die anderen im Büro sitzen. Die Nebensaison ist die beste Zeit für alle, die den Touristenmassen entkommen wollen. Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt besonders viel sparen können und warum diese Ziele jetzt viel schöner sind als im Sommer!

Côte d’Azur

In der Nebensaison verwandelt sich die französische Riviera in ein echtes Paradies für Genießer. Die Temperaturen liegen bei perfekten 22 bis 25 Grad, gerade warm genug für ein Glas eisgekühlten Rosé am Hafen von Nizza, aber kühl genug, um die malerischen Bergdörfer wie Èze zu erkunden. Jetzt ist die perfekte Zeit, um durch kleine Küstenorte zu bummeln, Märkte zu besuchen und stundenlang am Meer zu sitzen, ohne dass Sie zu tief in die Tasche greifen müssen.

Amalfiküste

Die bunten Häuser von Positano, die sich die Klippen hochranken, sind wunderschön, aber im August sieht man vor lauter Menschen kaum noch den Asphalt. Die Lösung? In der Nebensaison reisen! Die Zitronen blühen um die Wette, die Luft duftet nach Frühling und Sie können in kleinen Restaurants sitzen, ohne reservieren zu müssen. Orte wie Positano, Amalfi oder Ravello wirken ruhiger, echter und fast schon träumerisch.

Andalusien

In Sevilla oder Córdoba ist es im Hochsommer oft so heiß, dass man sich ein Spiegelei auf dem Autodach braten könnte. Wer will das schon? In der Nebensaison dagegen genießen Sie herrliche 20 Grad. Perfekt, um die gigantische Alhambra in Granada zu bestaunen, ohne in der Schlange zu schmelzen. Laut Wetter-Statistiken hat Andalusien über 300 Sonnentage im Jahr. Während es bei uns in Österreich schüttet, sitzen Sie hier im T-Shirt bei Tapas und Vino!

Dublin

Dublin ist immer eine Reise wert, aber in der Nebensaison zeigt sich die irische Hauptstadt von ihrer besten Seite. Im legendären Viertel Temple Bar finden Sie jetzt tatsächlich einen Sitzplatz am Kamin und die Live-Musik klingt im urigen Pub gleich viel magischer, wenn man nicht eingequetscht steht. Städtetrip-Pakete inklusive Flug und zentralem Hotel sind in den Monaten Februar oder Oktober oft bis zu 45 % günstiger als zur Ferienzeit. Ein echtes Muss für City-Fans!

Korsika

Korsika wird nicht umsonst „Insel der Schönheit“ genannt. Die spektakulären Klippen von Bonifacio wirken im weichen Abendlicht der Nebensaison fast unwirklich schön. Nutzen Sie die Zeit für Outdoor-Abenteuer! Die Wanderwege durch das wilde Gebirge sind jetzt ein Paradies, ohne dass man ins Schwitzen kommt.

Norwegen

Norwegen ist zu jeder Jahreszeit beeindruckend aber in der Nebensaison entfaltet es eine ganz besondere Magie. Die Fjorde liegen ruhig da, die Luft ist klar und die Landschaft wirkt fast surreal. Weniger Besucher bedeuten mehr Nähe zur Natur. Ob auf einer Fjordtour, in einem kleinen Fischerdorf oder bei einer Zugfahrt durch verschneite Landschaften: Norwegen fühlt sich jetzt intensiver und ehrlicher an als je zuvor.