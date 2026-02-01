25. Grazer Opernredoute: Bussi-Bussi, Lugner und überraschende Pärchen

Zum 25. Mal lud die Grazer Opernredoute zum glanzvollen Ballabend – und verwandelte die Oper Graz unter dem Motto „La dolce vita“ in einen Treffpunkt für Eleganz, Prominenz und italienische Lebensfreude.

Ein Vierteljahrhundert Grazer Opernredoute – und die Jubiläumsausgabe 2026 zeigte eindrucksvoll, warum dieser Ball zu den Höhepunkten der heimischen Ballsaison zählt. Bereits beim Eintreffen der Gäste lag italienische Lebensfreude in der Luft: prunkvolle Roben, edle Smokings, funkelnde Diademe und ein Hauch von Dolce Vita bestimmten das Bild in der festlich geschmückten Oper Graz.

Grazer Opernredoute 2026 © Andreas Tischler

Neben der stilvollen Ballgesellschaft sorgte auch der dichte Promi-Andrang für Aufsehen. Unter den Gästen fanden sich unter anderem John-Harris-Boss Ernst Minar, Fußballtrainer Franco Foda, Moderator Armin Assinger, Schlagersängerin Simone Stelzer sowie Alfons Haider. Sie alle genossen die ausgelassene, zugleich elegante Atmosphäre und ließen sich gerne vor den Kameras ablichten.

Grazer Opernredoute 2026 © Andreas Tischler

Paarungen auf dem Parkett

Für Gesprächsstoff abseits des Parketts war ebenfalls gesorgt: Schauspieler Stefano Bernardin überraschte mit einem charmanten Bussal für Opernstar Natalia Ushakova, während ORF-Moderatorin Nadja Bernhard gemeinsam mit Hans-Peter Spak posierte. Paarungen, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte.

Grazer Opernredoute 2026 © Andreas Tischler

Auch Simone Lugner zog die Blicke auf sich, als sie gemeinsam mit Heribert Kasper das Tanzparkett eroberte. Eine Konstellation, die in der Society für leises Getuschel sorgte, gilt Kasper doch als von Christina „Mausi“ Lugner zur Persona non grata erklärt. Doch an diesem Abend zählte vor allem eines: sehen und gesehen werden.

Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt, gelacht und gefeiert – die 25. Grazer Opernredoute verband einmal mehr Tradition, Eleganz und "La dolce vita".