Also doch! Simone Lugner und Marcus von Anhalt kuscheln in Wien

Die beiden lernten sich erst vor zwei Tagen bei der Rosi's Schnitzelparty in Kitzbühel kennen, jetzt dinieren Simone und der Adoptivprinz in Wien.

Mit der Eleganz eines höfischen Intrigenspiels und dem Augenzwinkern einer Boulevardkomödie lieferten Lugner-Witwe Simone und Adoptivprinz Marcus von Anhalt am Montagabend ein Wiener Versteckspiel der besonders amourösen Art. Kaum hatte man sich am Samstag bei Rosi’s legendärer Schnitzelparty in Kitzbühel – wie bereits von oe24 berichtet – zwischen Schnitzel, Blitzlicht und Bussi-Bussi kennengelernt, da raunte die Szene schon von flatternden Herzen und heimlichen Rendezvous.

Wie gut informierte Insider oe24 zuflüsterten, war für Montagabend ein geheimes Treffen vereinbart gewesen sein. Doch ganz im Stil großer Romanzen geriet die Sache ins Wanken: Plötzliche Terminänderungen beim „Prinzen“ ließen das Date zwischenzeitlich in den Nebel der Ungewissheit abdriften.

Marcus von Anhalt und Simone Lugner © privat

Simone selbst kommentierte auf oe24-Nachfrage mit philosophischer Gelassenheit: „Alles ist möglich, nix ist fix!“ – ein Satz, der sich im Nachhinein als prophetisch erweisen sollte.

Denn siehe da: Gegen 21:30 Uhr materialisierte sich die vermeintlich platzende Verabredung doch noch in Form eines gemeinsamen Fotos – der unumstößliche Beweis, dass Amor auch kurzfristige Kalenderkorrekturen verzeiht. Wo genau sich die beiden Turteltauben trafen, bleibt allerdings weiterhin streng geheim. Wien hält dicht, die Adresse schweigt – und genau das macht dieses zarte Kapitel zwischen Schnitzelparty und Mondschein so köstlich pikant.