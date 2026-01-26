Simone Lugner & Marcus von Anhalt: Heute Geheim-Treffen in Wien

Die Witwe von Baumeister Richard Lugner flirtete bereits bei Rosi's Schnitzelparty heftig mit dem Adoptivprinzen. Heute treffen sich die beiden in der Bundeshauptstadt erneut.

Diese Neuigkeiten schreiben Trash-Geschichte mit Goldrand: Seit Rosi’s legendärer Schnitzelparty in Kitzbühel knistert es verdächtig zwischen Lugner-Witwe Simone und Marcus von Anhalt. Ein Küsschen für die Kamera, ein Kompliment mit Nachhall – und schon lässt der skandalumwitterte Erbprinz die royale Bombe platzen: „Ich mache sie zu meiner Prinzessin.“ Der Hofstaat raunt, die Klatschtrommeln wirbeln, und wie es sich für ein modernes Märchen gehört, blieb es nicht bei höfischem Geplänkel.

Video zum Thema: Kitzbühel: Simone & Marcus von Anhalt

Mehr lesen:

Insider berichten von einer umgehend anberaumten Audienz: Noch heute soll das nächste Stelldichein in der österreichischen Hauptstadt Wien stattfinden. Der Ort? Streng geheim. Die Uhrzeit? Nach Feierabend.





Erbstreit wütet weiter

Der Trash-Prinz gilt als glänzende Partie mit Vorliebe fürs Rampenlicht – ein Mann, der Türen öffnet, notfalls auch die zum Dschungelcamp. Für Simone könnte es bald ohnehin einen Geldregen geben: Der Lugner’sche Erbstreit köchelt weiter, die nächste Verhandlung zur Räumungsklage ist für März angesetzt. Doch hinter den Kulissen soll bereits der Frieden verhandelt werden. Wie Insider oe24 schon vor geraumer Zeit zuraunten, werde die Witwe den Gerichtssaal nicht mit leeren Händen verlassen – sondern als Millionärin. Wenn es überhaupt noch zur Einvernehmung kommt. Eine außergerichtliche Einigung scheint am wahrscheinlichsten.

Simone Lugner hatte Spaß mit Frédéric und Marcus von Anhalt. © Roman Fuhrich

Bleibt die Frage aller Fragen: Findet Simone in Marcus von Anhalt tatsächlich den Prinzen ihrer Träume – oder zumindest einen mit tragfähiger Krone? Darf sie auf ein märchenhaftes Happy End hoffen, mit Blitzlichtgewitter statt Feenstaub? Alle weiteren Enthüllungen in Kürze auf oe24.