Die Impf-Liste ALLER 2.117 Gemeinden

Obwohl Experten bereits vom Beginn einer vierten Welle ausgehen, kommt die Impfkampagne in Österreich weiterhin nur langsam voran. 23.977 Impfungen wurden am Donnerstag durchgeführt.



Insgesamt haben laut AGES-Daten 5.422.320 Menschen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 60,7 Prozent der Bevölkerung. Exakt 5.084.278 und somit 56,92 Prozent der Österreicher sind unterdessen voll immunisiert.



