Neue Liebe? Simone Lugner turtelt in Kitzbühel mit Prinz Marcus von Anhalt

Bei Rosi's Schnitzelparty ging es heiß her. Vor allem am Tisch von Simone Lugner und Marcus Anhalt

Wenn Rosi’s Sonnbergstuben zur Bühne wird, dann ist Unterhaltung garantiert. Doch an diesem Abend übertraf selbst das Kitzbüheler Stammpublikum seine Erwartungen, denn Simone Lugner nahm Platz an einem Tisch, der gesellschaftlich kaum schillernder hätte besetzt sein können: an ihrer Seite Frédéric und Markus von Anhalt.

Bereits der erste Akt der legendären Schnitzelparty ließ aufhorchen. Frédéric von Anhalt, auf Krücken gestützt erschien, feierte – und verabschiedete sich bereits gegen 22.30 Uhr wieder. Ein Abgang mit Symbolkraft, denn danach begann das gesellschaftliche Hauptprogramm erst so richtig.

Flirtlaune und Küsschen

Denn nun rückten Markus von Anhalt und Simone Lugner enger zusammen – zumindest rhetorisch, später auch physisch. Es wurde geflirtet, gelächelt, charmant pariert und schließlich sogar hochherrschaftlich fabuliert. Markus ließ verlauten, er werde Simone zu seiner Prinzessin machen.

Marcus von Anhalt busselte Simone Lugner bereits ab. © Roman Fuhrich

Dabei war Simone Lugner eigentlich nicht allein angereist. Ihr treuer Dauerbegleiter und guter Freund Mister Austria Christopher Dengg verfolgte das Geschehen aufmerksam – gespannt, interessiert, aber ganz Gentleman. Als oe24 schließlich an den Tisch trat, war die Rollenverteilung bereits klar: Markus busselte seine Neo-Prinzessin Simone demonstrativ ab. Die Kameras hielten diesen Moment fest – ein Society-Augenblick, wie ihn selbst die Trash-TV-Produzenten kaum besser hätten inszenieren können.

Marcus Anhalt stützt seinen Vater auf dem Weg zu Rosi. © Nathalie Martens

Date in Wien

Ein Insider verrät: „Die beiden haben am Montag ein Date in Wien.“ Wo genau, sei noch offen – eine Bedingung gebe es allerdings: „Irgendwo, wo Simone auch als Vegetarierin glücklich wird.“ Romantik mit Rücksicht auf die Speisekarte – auch das ist moderner Adel.

Simone Lugner hatte Spaß mit Frédéric und Marcus von Anhalt. © Roman Fuhrich

Zu den Gerüchten wollte sich die Lugner-Witwe (noch) nicht äußern. Über Markus von Anhalt fand Simone aber dennoch nur warme Worte. Er sei ein wahrer Gentleman. Und so stellt sich unweigerlich die Frage, die an diesem Abend in Kitzbühel leise, aber hartnäckig durch den Raum schwebte: Bahnt sich hier ein neues Society-Traumpaar an?

Seit dem Tod von Richard Lugner (†91) hat man Simone nicht mehr verliebt gesehen. Vielleicht, so munkelt man zwischen Dessert und Digestif, ist sie nun wieder bereit für ein neues Kapitel. Ob es ein Märchen wird oder nur ein Intermezzo – eines steht fest: Langweilig wird es mit Simone Lugner ganz sicher nicht.

Brisant: Auch Mausi Lugner und Marcus von Anhalt wurden bereits sehr innig gesehen. Ein Zufall?