Reinhard Nowak: Kabarett-Premiere mit „urfröhlichem“ Gag-Feuerwerk

Reinhard Nowak brachte am Dienstag in Wien sein neues Kabarett-Programm „Urfröhlich“ zur Premiere und lieferte dabei ein witziges Pointen-Feuerwerk rund um Alter, Ehe und die Prostata

„In Wien werden Leute, die ständig grinsen, ja sowieso verdächtig, dass sie einen Huscher haben. In Wien darfst du ja gut aufgelegt gar nicht herumlaufen. Sonst haust du die Statistik zusammen für die unfreundlichste Stadt der Welt. Und wirst vom Bürgermeister höchstpersönlich ins Burgenland abgeschoben!“ Reinhard Nowak dar natürlich trotzdem bleiben, auch wenn er sich mit seinem neuen Programm „Urfröhlich“; das er am Dienstag im Wiener CasaNova zur Premiere brachte, durchaus als gutaufgelegter Schmähbruder präsentierte.

© zeidler

© Ulrik Hoelzl

Und das mit Lebensweisheiten wie „In einer Ehe ist Unwissenheit kein Mangel an Lebensqualität, sondern Überlebensstrategie“ oder „Die ultimative Fitnesschallenge für Männer meines Alters ist die Prostata: Dadurch mache ich schon täglich in der Nacht meine 10.000 Schritte“ und durchaus autobiografischen Zügen: „Ich habe 13 Kilo abgenommen und das obwohl ich kein stoffwechselbegünstigtes Arschloch bin!“

© zeidler

Unter dem Motto „Urfröhlich – weil grantig sein auch nicht glücklicher macht“ wurde das Alter („Früher war ich ja ein Sexsymbol. Aber meine weibliche Zielgruppe hat sich komplett verschoben: Von „Sex in the City“ hin zu den „Goldenen Girls“!“, die Tücken des Reisens („Flughafenmitarbeiter gibt’s ja keine mehr, die findet man nur im Museum. Neben den Telefonzellen und den Reisebüros“) und die Jugenderinnerungen am jugoslawischen Campingplatz, bei denen eine Silke aus dem Wuppertal ein gar standhaftes Unterleibs-Problem auslöste, abgehandelt.

© zeidler

Noch schlimmer war freilich das Chili bei Freunden, denn schließlich ist „mit meinem Magen zu verhandeln so aussichtslos, wie mit Putin über Frieden zu diskutieren.“ Und somit gab’s am Gäste-WC: „Ein Geräusch, als würde ein Wal vom Zehn-Meter-Turm im Becken aufschlagen!“

© zeidler

Zum Finale stimmte Nowak den von witzigem Ausdruckstanz begleiteten Hildegard Knef Klassiker „Aber schön war es doch“ an und ließ auch damit VIPs wie Roman Gregory, Eva Maria Maroldt, Serge Falk, Hanno Settele oder Martin Leutgeb schmunzeln. In Folge geht’s jetzt unter dem Motto „Urfröhlich – weil grantig sein auch nicht glücklicher macht“ auf große Österreich-Tour.