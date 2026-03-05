Alles zu oe24VIP
TV-Hammer: Thomas Stipsits mischt wieder den ORF auf!
Neuer Kultfilm

TV-Hammer: Thomas Stipsits mischt wieder den ORF auf!

05.03.26, 10:57
Aktuell steht Thomas Stipsits als René Benko vor der Kamera. Ab 30. März kehrt er als Inspektor Sifkovits ins TV-zurück. ORF-Premiere für den 3. Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ 

Erst Anfang Februar lieferte Star-Kabarettist Thomas Stipsits einen wahren Paukenschlag. Ab Herbst spielt er im Filmaufreger „Benko - Size does matter" den gefallenen Immobilienmogul René Benko. Jetzt legt Stipsits mit dem nächsten TV Hammer nach. Am 30. März läuft sein 3. Stinatz-Krimi „Eierkratz-Komplott“ im TV (20.15 Uhr ORF 1).

Nach „Kopftuchmafia „und der „Uhudler-Verschwörung“ ist Stipsits dabei erneut als unkonventioneller Inspektor Sifkovits im Einsatz. Gemütliche Familienzeit ist ihm beim Heimatbesuch nicht vergönnt, denn im sonst so beschaulichen Südburgenland macht das Verbrechen auch vor der Osterzeit nicht Halt. Statt Palmkatzerln und Schokohasen wartet ein „Eierkratz-Komplott“.

Die Premiere des neuen Kultfilms, bei dem auch wieder Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Sabrina Reiter, Christoph Krutzler, Clemens Berndorff, Lukas Walcher, Julia Edtmeier, Alexander Absenger, Mona Kospach oder Hannah Darabos mitwirken, steigt am 23. März im Dieselkino Oberwart. Am 30. März will Stipsits dabei im ORF wieder die Quoten-Million brechen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

