Paukenschlag: Thomas Stipsits wird zu René Benko!

05.02.26, 14:35
Drehstart für den Filmaufreger „Benko - Size does matter". Starkabarettist Thomas Stipsits spielt die Hauptrolle!  

„Jetzt ist es offiziell Ich bin BENKO. Zumindest Kurz (könnte man als Wortspiel verstehen) Der Film kommt noch heuer!“ Star-Kabarettist Thomas Stipsits verkündet auf Facebook die Film-Sensation des Jahres. Im Film "Benko - Size does matter", der den Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko ins TV bringt, spielt er die Hauptrolle. In weiteren Rollen stehen Heino Ferch, Lisa Wagner, Alexander Wipprecht und Harald Schrott vor der Kamera. Nathalie Benko wird von Patricia Aulitzky gespielt.

© Facebook

© Facebook

Der 90-minütige Film entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF für UFA Fiction und wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen sein.

© oe24


"'Benko – Size does matter' (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. heißt es im Pressetext. Und weiter: Ein junger Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilienimperiums aufsteigt – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt."

© oe24

Cool: im Dokudrama werden Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews kombiniert. Dazu hat sich sogar schon Christian W. Mucha bei Stipsits via Facebook bereits als Einflüsterer angekündigt: „Lieber Herr Stipsits! Gratuliere - Sie sollten mich kontaktieren - ich hab den persönlich erlebt - Gestik, Motorik, Körpersprache und sein Verhalten gegenüber einem Gesprächspartner. Danach war ich atem- und sprachlos. Schreiben sie mir und ich erzähl Ihnen was...“

