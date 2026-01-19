Kino-Wunder: „Aufputz is‘“ lässt jetzt „Hinterholz 8" zittern

Ein Weihnachtsfilm als Kinowunder im Jänner! Gery Seidl stürmt mit seiner Xmas-Komödie „Aufputz is‘“ schon auf Platz 2 der All-Time Charts!

„Poppitz“ wurde schon überholt. Jetzt sagt Gery Seidl mit seiner Weihnachts-Komödie „Aufputz is‘“ auch Roland Düringer den Kampf an. Ein waghalsiges, aber nicht unmögliches Unterfangen. 617.597 Besucher lachten 1998 bei „Hinterholz 8“ im Kino mit .Der erfolgreichste Österreichische Film aller Zeiten. Doch dahinter lauter nun schon „Aufputz is‘“ Das Kinowunder des Jahres. 441.823 Besucher*innen nach nur 9 Wochen.

Damit hat der Kult-Film von Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff nun auch den 2002er Klassiker „Poppitz“ (441.446 Besucher ) ausgebremst!

Das sind die erfolgreichsten Austro-Filme aller Zeiten:

1. Hinterholz 8, 617.597 Kinobesucher

2. Aufputzt Is‘ 441.823 Besucher

3 Poppitz, 441.135 Besucher

4. Müllers Büro, 441.106 Besucher

5. Echte Wiener – Die Sackbauer Saga, 372.788 Besucher

Der neue Kinohit basiert auf einem Kabarettprogramm von Seidl, der Bauleiter Andi spielt und mit äußerst stressigen Weihnachtstagen konfrontiert ist. Auf seiner Baustelle fehlen noch Klotüren und die Geschäftspartner machen gehörig Druck. Das Familienleben leidet darunter und Seidl versucht, den Weihnachtsfrieden wiederherzustellen. Neben Seidl sind in dem Film etwa Marlene Morreis (Ehefrau Steffi), Maria Hofstätter (Schwiegermutter) und Stars wie Christopher Seiler, Roland Düringer oder Thomas Stipsits in Gastauftritten zu sehen.