Kinobeben: "Zoomania 2" bremst "Alles steht Kopf 2" aus
Neue Nummer 1

Kinobeben: "Zoomania 2" bremst "Alles steht Kopf 2" aus

19.01.26, 12:36 | Aktualisiert: 19.01.26, 13:40
"Zoomania 2" überholt mit 1,7 Milliarden Dollar Kassa "Alles steht Kopf 2" und ist nun weltweit der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten!

Disneys "Zoomania 2" hat sich mittlerweile zum weltweit erfolgreichsten Animationsfilm der Kinogeschichte gemausert. Mit einem Einspielergebnis von bisher 1,7 Mrd. Dollar (1,46 Mrd. Euro) hat das Abenteuer rund um die tierischen Detektive Judy Hopps und Nick Wilde den bisherigen Spitzenreiter "Alles steht Kopf 2" - ebenfalls aus dem Hause Disney - hinter sich gelassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zugleich belegt "Zoomania 2" Platz 9 der erfolgreichsten Filme.

Schon knapp nach Kinostart am 26. November des Vorjahres war die Produktion auf Erfolgskurs. In den ersten fünf Tagen spielte der Film rekordverdächtige 559,5 Mio. Dollar (481,3 Mio. Dollar) ein und markierte damit den besten Kinostart eines Animationsfilms aller Zeiten. 

 

Das sind die erfolgreichsten Trickfilme aller Zeiten:

  • 1. Zootopia 2, 1,706 Millarden Dollar Kassa
  • 2. Inside Out 2, 1,698 Milliarden Dollar
  • 3. Frozen 2, 1,453 Milliarden Dollar
  • 4. Super Mario Bros Film, 1,360 Milliarden Dollar
  • 5. Frozen,1,286 Milliarden Dollar
     

"Zoomania 2" (o.) bremst "Alles steht Kopf 2" (u.) aus

Auch in Österreich ist "Zoomania 2" ein absoluter Top-Hit. Bis zum 11.Jänner wruden dafür bei uns 479.632 Kinotickets verkauft. Das bringt alleine an den heimischen Kinos 5,8 Millionen Dollar Kassa.

