Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
sinner
© getty

Tennis:

Jannik Sinner als große Zugnummer bei Erste Bank Open

17.10.25, 11:12 | Aktualisiert: 17.10.25, 13:32
Teilen

Jannik Sinner kehrt als große Zugnummer zu den Erste Bank Open in die Wiener Stadthalle zurück. Der Weltranglisten-Zweite trifft auf vier weitere Top-Ten-Spieler, während die ATP ein neues Masters-Turnier in Saudi-Arabien plant.

Zwei Jahre nach seinem Sieg im legendären Finale kehrt Jannik Sinner zu den Erste Bank Open zurück. Der italienische Weltranglisten-Zweite spielt noch beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien, reist dann aber direkt nach Wien zum mit 2,74 Millionen Euro höchstdotierten österreichischen Sportevent.

Strakas ambivalente Haltung zu Saudi-Geld

Muster Straka
© gepa

Turnierdirektor Herwig Straka zeigt Verständnis für die Teilnahme am millionenschweren Exhibition-Turnier: "Die Ernsthaftigkeit ist eine andere, wenn man um Punkte spielt. Aber bei so viel Geld verstehe ich es. Es ist ein unmoralisches Angebot, da wird man schwach." Trotz seiner kritischen Haltung sieht er die wirtschaftliche Realität.

Saudi-Arabien bekommt offizielles ATP-Turnier

Die Lösung: Die ATP will Saudi-Arabien mit einem offiziellen Masters-1000-Turnier in den Kalender integrieren. "Wir werden die Saudis in den Terminkalender mit einem 1000er-Turnier in naher Zukunft aufnehmen, und hoffen, dass das Six Kings dann Geschichte ist", bestätigt ATP-Board-Mitglied Straka. Statt neun soll es dann zehn ATP-Masters-1000-Events geben.

Fünf Top-Ten-Spieler in Wien

Neben Sinner kommen vier weitere Top-Ten-Spieler in die Stadthalle: Ex-Sieger Alexander Zverev, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Vorjahresfinalist Karen Chatschanow. Titelverteidiger Jack Draper fehlt verletzt.

Österreichische Hoffnungen und Zuschauerrekord

Aus heimischer Sicht sind Filip Misolic, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler im Hauptfeld. Sebastian Ofner musste krankheitsbedingt absagen. Mit der Marx Halle als zweitem Schauplatz erwartet Straka einen Zuschauerrekord.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden