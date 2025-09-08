Tennis-Hammer: Sinner schlägt bei den Erste Bank Open auf

Von New York direkt nach Wien! US-Open-Finalist Jannik Sinner führt im Oktober das Feld bei den Erste Bank Open an.

Frisch aus dem US-Open-Finale kommt Jannik Sinner mit einer frohen Botschaft für die Wiener Tennis-Fans: Der Italiener schlägt im Oktober bei den Erste Bank Open auf – und führt das Teilnehmerfeld an.Turnierdirektor Herwig Straka machte die Zusage am Montag offiziell. Die Ankündigung kam keine 24 Stunden nach Sinners Vier-Satz-Niederlage gegen Carlos Alcaraz in New York.

Der 23-Jährige meldete sich per Videobotschaft zu Wort: „Ich freue mich, im Oktober wieder in der Stadthalle aufschlagen zu können. Es ist ein sehr spezielles Turnier, mir gefällt die Stadt und der Bewerb. Ich habe sehr schöne Erinnerungen und freue mich, bald zurück zu sein.“ Erinnerungen, die besonders süß sind – 2023 holte sich Sinner den Titel in Wien.

Zverev & Draper am Start

Auch das übrige Feld hat es in sich: Mit Alexander Zverev, Wien-Sieger von 2021, und Titelverteidiger Jack Draper aus Großbritannien warten weitere Hochkaräter. Und für die heimischen Fans gibt’s Extra-Gründe zum Jubeln: Die Österreicher Sebastian Ofner und Filip Misolic erhielten Wildcards.