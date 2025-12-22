Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Nach Operation

Liverpools Transfer-Flop fällt längere Zeit aus

22.12.25, 23:43
Englands Fußball-Meister Liverpool muss wohl für längere Zeit ohne Alexander Isak auskommen. 

Der im Sommer für fast 145 Millionen Euro von Newcastle United gekommene Stürmer wurde am Montag wegen einer Knöchelverletzung und einer Fraktur des Wadenbeins operiert. Das gaben die "Reds" bekannt. Über die Ausfallsdauer machte der Tabellenfünfte der Premier League keine Angaben. Es gebe kein bestimmtes Zeitfenster für eine Rückkehr.

Isak war am Samstag bei seinem Treffer zum 1:0 beim 2:1-Sieg auswärts gegen Tottenham, wo Kevin Danso nur auf der Bank saß, von Micky van de Venumgegrätscht worden.

