Spanier melden Trainer-Hammer um Jürgen Klopp (58)

Der Vereinsboss soll den ehemaligen Liverpool-Trainer persönlich überzeugt haben.

Die Gerüchte um Jürgen Klopp reißen nicht ab. Obwohl der ehemalige Liverpool-Coach öffentlich stets beteuert hat, länger kein Traineramt ausüben zu wollen, wird der 58-Jährige regelmäßig mit verschiedenen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Besonders Real Madrid soll Berichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Jürgen Klopp haben. Bei den Königlichen ist Xabi Alonso bereits nach wenigen Monaten schwer angezählt und könnte schon in seiner ersten Saison gefeuert werden. Klopp soll dabei für Klub-Boss Florentino Perez der ideale Nachfolgekandidat sein.

© Getty

Klopp von Wechsel überzeugt

Wie Defensa Central nun berichtet, soll Perez den deutschen Star-Trainer nun in einem persönlichen Gespräch sogar überzeugt haben, das Amt in Madrid anzutreten. Dem Bericht zufolge verspricht man Klopp die Verpflichtung von Innenverteidiger Marc Guehi (Crystal Palace) sowie eines Mittelfeldspielers.

Klopp, der aktuell bei Red Bull tätig ist, soll bereit sein, Real im Sommer zu übernehmen. Ein Einspringen während der laufenden Saison soll der Star-Trainer hingegen ablehnen.