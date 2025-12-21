Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Jürgen Klopp
© Getty

Sensations-Comeback

Spanier melden Trainer-Hammer um Jürgen Klopp (58)

21.12.25, 08:38
Teilen

Der Vereinsboss soll den ehemaligen Liverpool-Trainer persönlich überzeugt haben. 

Die Gerüchte um Jürgen Klopp reißen nicht ab. Obwohl der ehemalige Liverpool-Coach öffentlich stets beteuert hat, länger kein Traineramt ausüben zu wollen, wird der 58-Jährige regelmäßig mit verschiedenen Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Besonders Real Madrid soll Berichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Jürgen Klopp haben. Bei den Königlichen ist Xabi Alonso bereits nach wenigen Monaten schwer angezählt und könnte schon in seiner ersten Saison gefeuert werden. Klopp soll dabei für Klub-Boss Florentino Perez der ideale Nachfolgekandidat sein.

Jürgen Klopp
© Getty

Klopp von Wechsel überzeugt

Wie Defensa Central nun berichtet, soll Perez den deutschen Star-Trainer nun in einem persönlichen Gespräch sogar überzeugt haben, das Amt in Madrid anzutreten. Dem Bericht zufolge verspricht man Klopp die Verpflichtung von Innenverteidiger Marc Guehi (Crystal Palace) sowie eines Mittelfeldspielers.

Klopp, der aktuell bei Red Bull tätig ist, soll bereit sein, Real im Sommer zu übernehmen. Ein Einspringen während der laufenden Saison soll der Star-Trainer hingegen ablehnen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden