Heißes Gerücht: Jürgen Klopp übernimmt Rekordmeister

Es bahnt sich die ganz große Trainer-Sensation an.

Nach der 0:2-Heimblamage gegen Celta Vigo steht Xabi Alonso mit dem Rücken zur Wand. Sollte Real Madrid auch den Champions-League-Kracher gegen Manchester City verlieren, könnte die Amtszeit des neuen Trainers schon nach wenigen Monaten wieder zu Ende sein.

Klopp ist heiß begehrt

Dabei kündigt sich bei den Königlichen eine echte Trainer-Sensation an. Wie „El Mundo“ berichtet, beschäftigen sich die Real-Bosse bereits intensiv mit Jürgen Klopp. Der ehemalige Liverpool-Trainer soll dabei mit allen Mitteln nach Spanien gelotst werden.

Der 58-Jährige ist bekanntlich seit Jänner dieses Jahres als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig und hatte eigentlich eine rasche Rückkehr als Trainer ausgeschlossen. Die Gerüchte um Klopp reißen aber dennoch nicht ab. In englischen Medien wurde zuletzt auch über eine Rückkehr zu Liverpool spekuliert. Bei den Reds ist Arne Slot bereits schwer angezählt, ein Trainerwechsel könnte kurz bevorstehen.