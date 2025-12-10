Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Jürgen Klopp
© Getty

Trainer-Hammer

Heißes Gerücht: Jürgen Klopp übernimmt Rekordmeister

10.12.25, 07:02
Teilen

Es bahnt sich die ganz große Trainer-Sensation an. 

Nach der 0:2-Heimblamage gegen Celta Vigo steht Xabi Alonso mit dem Rücken zur Wand. Sollte Real Madrid auch den Champions-League-Kracher gegen Manchester City verlieren, könnte die Amtszeit des neuen Trainers schon nach wenigen Monaten wieder zu Ende sein.

Klopp ist heiß begehrt

Dabei kündigt sich bei den Königlichen eine echte Trainer-Sensation an. Wie „El Mundo“ berichtet, beschäftigen sich die Real-Bosse bereits intensiv mit Jürgen Klopp. Der ehemalige Liverpool-Trainer soll dabei mit allen Mitteln nach Spanien gelotst werden.

Der 58-Jährige ist bekanntlich seit Jänner dieses Jahres als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig und hatte eigentlich eine rasche Rückkehr als Trainer ausgeschlossen. Die Gerüchte um Klopp reißen aber dennoch nicht ab. In englischen Medien wurde zuletzt auch über eine Rückkehr zu Liverpool spekuliert. Bei den Reds ist Arne Slot bereits schwer angezählt, ein Trainerwechsel könnte kurz bevorstehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden