Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Hunderte Ehrenamtliche lesen mit Kindern
© Hilfswerk NÖ

Zusammen lesen

Hunderte Ehrenamtliche lesen mit Kindern

04.12.25, 10:51
Teilen

Internationaler Tag des Ehrenamts, 5. Dezember: Hilfswerk sagt Danke an seine 2.200 Freiwilligen. Jüngstes Angebot ist die „Gemeinsame Lesezeit“.

Den Internationalen Tag des Ehrenamts, 5. Dezember, nimmt das Hilfswerk zum Anlass, um auf die Bedeutung der Freiwilligentätigkeit hinzuweisen. 2.200 Ehrenamtliche engagieren sich derzeit beim Hilfswerk Niederösterreich in den unterschiedlichsten Bereichen: Beim Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, in einer der HILFSWERKstätten, oder beim jüngsten Angebot, der „Gemeinsamen Lesezeit“. Diese Initiative zur Leseförderung bei Kindern ist eine wahre Erfolgsstory: Vor drei Jahren als Pilotprojekt ins Leben gerufen sind inzwischen 250 Lesepatinnen und -paten an 27 Standorten im Einsatz.

In Schulen, Kindergärten, Hilfswerk-Kinderbetreuungseinrichtungen und Bibliotheken bringen Ehrenamtliche Kindern die Welt der Bücher näher. Sie lesen gemeinsam, lassen sich vorlesen und stärken spielerisch die Lesekompetenz der Kinder. In St. Pölten und Krems wird auch mit der älteren Generation „Lesezeit“ verbracht: Hier sind die Lesepatinnen und -paten in Seniorenheimen tätig.

Die Welt des Lesens

"Egal, ob man seine Zeit lieber einsamen älteren Menschen widmet oder Kindern, denen man die Welt des Lesens näherbringen möchte: Es gibt viele Möglichkeiten, beim Hilfswerk andere – und auch sich selbst – glücklich zu machen“, betont Hilfswerk Niederösterreich-Präsident Abg. z. NR Lukas Brandweiner (ÖVP). „Ehrenamtliches Engagement bereichert und macht das Leben bunter. Das wissen auch unsere 2.200 Freiwilligen, bei denen wir uns sehr herzlich für ihren Einsatz bedanken.“

Für die "Gemeinsame Lesezeit“, aber auch für den ehrenamtlichen Besuchsdienst sucht das Hilfswerk in vielen Teilen Niederösterreichs nach Verstärkung. Beim Besuchsdienst verbringen die Freiwilligen regelmäßig Zeit mit älteren, einsamen Menschen. Gemeinsam wird gespielt, spazieren gegangen und geplaudert – bereichernde Stunden für beide Seiten. „Ehrenamtliches Engagement ist eine wertvolle Ergänzung zu unseren professionellen Diensten für die Familie. Jeder, der mitmachen möchte, ist willkommen“, wirbt Brandweiner um Freiwillige.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden